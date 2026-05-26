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Carmen Barbieri reaccionó tras las acusaciones de Marixa Balli: "Me cansó esa persona"

La capo cómica habló sobre la histórica pelea que mantiene con la vedette y lanzó polémicas declaraciones. El origen del alejamiento.

Balli y Carmen Barbieri

Balli y Carmen Barbieri

Carmen Barbieri volvió a referirse al conflicto y estalló de bronca durante el programa de Franco Mercuriali, en El Observador, donde apuntó directamente contra Balli y cuestionó sobre el problema y por qué sigue creciendo después de tantos años.

La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.
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Me cansó esa persona. Desde hace 30 años que me tiene que no puedo más. No hice nada malo. 30 años pidiendo disculpas. Yo no hice nada malo", y continuó "no me pregunten más por esa señora”, finalizó Carmen en un audio que pasaron al aire. Estas declaraciones llegaron después de que Marixa volviera a apuntar contra su histórica enemiga mediática, asegurando que no le cree las disculpas y que todavía sigue dolida por lo ocurrido hace casi diez años.

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Qué pasó: El origen de la guerra mediática entre Barbieri y Balli

La pelea entre ellas comenzó tras el fallecimiento de Rodrigo Bueno, quien mantenía una relación con Marixa Balli en ese momento. Cuando Carmen conducía un programa de televisión, al aire mencionó un comentario desafortunado que le envió una televidente, donde calificaba a la vedette como "mufa" y que la muerte de "El potro" tenia que ver con su energía.

A pesar de reconocer el error muchas veces, Marixa jamás la perdono y es hasta el día de hoy, que le sigue reprochando ese comentario. En este contexto, en una entrevista para Infama, la dueña de Xurama dejó en claro que no piensa cambiar su postura. "Nunca sentí sinceras sus disculpas porque después vuelve a decir cosas que no son correctas", declaró. También confesó que estas declaraciones le causaron mucho dolor y perjudicaron su imagen pública. Sin embargo, no tomara acciones legales contra la conductora.

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