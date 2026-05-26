26 de mayo de 2026 Inicio
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Entró al celular de su hermana y le vació las cuentas: el dinero era para un tratamiento médico de su sobrina

La damnificada descubrió la maniobra al notar que le desaparecieron $330.000 de su homebanking y de una billetera virtual. El acusado realizó quince transferencias electrónicas.

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El acusado tiene 30 años y cuenta con antecedentes penales por robo y hurto.

El acusado tiene 30 años y cuenta con antecedentes penales por robo y hurto.

La Policía de Misiones arrestó a un hombre de 30 años acusado de estafar a su propia hermana al sustraerle $330.000 destinados a un tratamiento médico para su sobrina. La detención se concretó este lunes en la ciudad de Oberá, luego de una denuncia por movimientos no autorizados en las cuentas digitales de la víctima.

El BNDGes irremplazable para la restituciónde identidades.
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La damnificada, Carolina Elizabeth Sosa, de 26 años, descubrió la maniobra al notar que los fondos de su homebanking y de una billetera virtual desaparecieron casi por completo. Según las planillas de las aplicaciones financieras, el autor del hecho ejecutó un total de quince transferencias electrónicas entre el sábado 23 y el lunes 25 de mayo.

Efectivos del Comando Centro y agentes de la Dirección de Cibercrimen asumieron las tareas de investigación para rastrear el dinero. Los especialistas informáticos verificaron que los movimientos se realizaron desde el propio teléfono celular de la denunciante, lo que dirigió las sospechas hacia su entorno familiar directo.

Las pericias determinaron que el único individuo con acceso al dispositivo móvil en ese período fue el hermano mayor de la víctima, identificado como Cristian Alejandro Sosa. El sospechoso, quien trabaja como changarín y cuenta con antecedentes penales por robo y hurto, fue localizado y recluido en una alcaidía policial a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá.

Las autoridades judiciales investigan al receptor de las transferencias

El sumario judicial se concentra ahora en la identificación del titular de la cuenta bancaria de destino para aclarar su responsabilidad en el fraude. El magistrado interviniente busca establecer si este tercer individuo actuó en complicidad con el detenido o si recibió los fondos de manera inadvertida en su plataforma virtual.

Por último, los investigadores orientan sus esfuerzos a la recuperación de la totalidad del dinero para restituirlo a la madre afectada. La suma representa el ahorro familiar acumulado con esfuerzo para costear la asistencia de la menor de edad, diagnosticada con un "trastorno mixto del lenguaje".

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