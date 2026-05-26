26 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 27 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 27 de mayo de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 1.

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Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 27 de mayo con DNI terminado en 4 y 5.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin importar la terminación de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de mayo con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.

ANSES: Desempleo Plan 1

Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar su asignación por el mes de abril este miércoles 27 de mayo con DNI terminado en 4 y 5.

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