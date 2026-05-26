Ricardo Darín es "team Wanda": el actor explicó su admiración por la conductora de MasterChef Celebrity El artista habló con Marina Calabró sobre la ganadora del Martin Fierro como Mejor Conductora por el concurso gastronómico de Telefe. Agregar C5N en









El actor reconoció que se dejó llevar por su propia personalidad. Redes sociales

Tras ganar el Martin Fierro como Mejor Conductora, Wanda Nara, quedó en el centro de los comentarios, y ahora Ricardo Darín salió a bancarla. Después de declararse "team Wanda", explicó que lo dijo porque "se inventó a sí misma".

Los dichos del protagonista de Escenas de la Vida Conyugal destacó que la exmujer de Mauro Icardi no tuvo ninguna preparación para él éxito que fue MasterChef Celebrity: "No tenía ningún tipo de formación, y eso me llamó todavía más la atención: puesta en ese lugar, la tipa se desenvolvió con solvencia".

Aunque Darín aseguró que se dejó llevar por su personalidad: "Empezó a distribuir juegos y lo hizo lo mejor que pudo. Más allá de que te guste o no el personaje, o de si estás de acuerdo o no, no me pareció mal. Me pareció que estaba bien".

Embed DARÍN SALIÓ A DEFENDER A WANDA NARA: "LA CHICA DEJÓ UNA HUELLA"



En una entrevista, el actor tomó partido: "A favor o en contra, tiene a mucha gente movilizada. Eso es mérito."

No es la primera vez que la banca. Darín ya había dicho que le parecía injusto el nivel de crítica que… pic.twitter.com/cSjk175n18 — Somos ZIP (@somoszip) May 26, 2026 Consultado por Marina Calabró, en El Observador, reconoció los elogios hacia la conductora de Telefe le trajo consecuencias: "Como soy medio exagerado, lo primero que se me ocurrió fue decir 'soy Team Wanda' para cortar la bola. Y se me vinieron encima tanto los defensores como los detractores".

Las repercusiones surgieron a raíz de los dichos del artista en el ciclo Desayuno Americano durante el estreno del musical Hairspray y, dijo algo que sorprendió a todos: "Wanda hizo muy bien MasterChef, yo soy team Wanda".