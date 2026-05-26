Ricardo Darín es "team Wanda": el actor explicó su admiración por la conductora de MasterChef Celebrity

Tras ganar el Martin Fierro como Mejor Conductora, Wanda Nara, quedó en el centro de los comentarios, y ahora Ricardo Darín salió a bancarla. Después de declararse "team Wanda", explicó que lo dijo porque "se inventó a sí misma".
Los dichos del protagonista de Escenas de la Vida Conyugal destacó que la exmujer de Mauro Icardi no tuvo ninguna preparación para él éxito que fue MasterChef Celebrity: "No tenía ningún tipo de formación, y eso me llamó todavía más la atención: puesta en ese lugar, la tipa se desenvolvió con solvencia".
Aunque Darín aseguró que se dejó llevar por su personalidad: "Empezó a distribuir juegos y lo hizo lo mejor que pudo. Más allá de que te guste o no el personaje, o de si estás de acuerdo o no, no me pareció mal. Me pareció que estaba bien".
Consultado por Marina Calabró, en El Observador, reconoció los elogios hacia la conductora de Telefe le trajo consecuencias: "Como soy medio exagerado, lo primero que se me ocurrió fue decir 'soy Team Wanda' para cortar la bola. Y se me vinieron encima tanto los defensores como los detractores".
Las repercusiones surgieron a raíz de los dichos del artista en el ciclo Desayuno Americano durante el estreno del musical Hairspray y, dijo algo que sorprendió a todos: "Wanda hizo muy bien MasterChef, yo soy team Wanda".
Wanda Nara fue premidada en los Martín Fierro
Wanda Nara ganó el premio Martín Fierro 2026 a la Mejor Labor en Conducción Femenina por su trabajo en MasterChef Celebrity, en Telefe. La estatuilla generó gran repercusión y polémica donde estuvo ternada con otras grandes figuras del medio como Vero Lozano, Moria Casán, Georgina Barbarossa y Karina Mazzocco.