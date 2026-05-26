"Déjenla en paz, es perfecta": Tom Hanks rechazó protagonizar la nueva versión de una película clásica El actor se negó a interpretar una nueva adaptación de una de las comedias fantásticas más reconocidas de Hollywood con James Stewart. Agregar C5N en









El actor se plantó ante los productores y rechazó una tentadora propuesta de Steven Spielberg Redes sociales

Hollywood suele repetir las fórmulas del éxito, pero esta vez fue Tom Hanks quien rechazó rotundamente protagonizar la nueva versión del clásico del cine El invisible Harvey (1950): "Déjenla en paz, es perfecta".

El actor, que ya filmó las reversiones de The Ladykillers (2004) y El peor vecino del mundo (2022), fue tentado para interpretar a James Stewart pero dijo que no. “Es como decir que vamos a hacer una nueva versión de ¡Qué bello es vivir!".

A fines de los 90, la productora Miramax intentó reflotar el proyecto con Hanks a la cabeza. Años más tarde fue la compañía Universal Pictures con la dirección de Steven Spielberg, quien ya había rodado Salvar al soldado Ryan con el estadounidense.

Cuando Hanks promocionaba El Náufrago, donde interpretó a Chuck Noland, el alto ejecutivo de FedEx, obsesionado por el tiempo y que queda varado en un accidente aéreo, la revista Entertainment Weekly le consultó directamente sobre los rumores de esta nueva versión.

"¿Para qué? Déjenla en paz. El invisible Harvey es perfecta tal y como está, gracias”, disparó sin filtros. El invisible Harvey es una reconocida comedia fantástica que narra la vida de Elwood P. Dowd, un hombre muy querido que insiste en que su mejor amigo es un conejo gigante e invisible de más de dos metros de altura.

Lo último de Tom Hanks en el cine La película más reciente de Tom Hanks es Here o Aquí, en español, lanzada en 2024. Este film representa un reencuentro con el director Robert Zemeckis (Forrest Gump) y se enfoca en las historias de los ocupantes de una sola habitación a lo largo de décadas. , estrenada a finales de 2024. El actor también se reúne con su coprotagonista de Forrest Gump, Robin Wright. Actualmente, se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.