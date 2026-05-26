26 de mayo de 2026 Inicio
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La comunidad boliviana en Argentina convocó a una conferencia de prensa para denunciar la represión en Bolivia

Organizaciones de derechos humanos alertan sobre la violencia institucional en el país y exigen la libertad de los detenidos y la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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La Policía de Bolivia reprimió a los manifestantes el último sábado.

La Policía de Bolivia reprimió a los manifestantes el último sábado.

AP | Freddy Barragan

La comunidad boliviana en Argentina convocó a una conferencia de prensa en Buenos Aires para denunciar la represión militar y policial por parte del gobierno del presidente Rodrigo Paz y respaldar la “Marcha por Tierra, Territorio y Dignidad”. El encuentro se realizará el jueves 28 de mayo a las 11 horas en la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), ubicada en Piedras 730.

La víctima, identificada como Atilio Alberto Pallaro, conducía un Volkswagen Voyage.
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Durante la conferencia, organizaciones sociales, sindicales, indígenas y de derechos humanos alertarán sobre la criminalización de la protesta, las más de 90 detenciones arbitrarias y la creciente militarización impulsada por el gobierno del Presidente boliviano.

Los convocantes exigirán el cese inmediato de la represión, la libertad de las personas detenidas y el respeto a la Constitución Política del Estado Plurinacional.

convocatoria - Viva la lucha del pueblo boliviano

A su vez, la denuncia también apunta al avance de medidas que habilitan la declaración de estados de excepción y profundizan la violencia institucional. Según las organizaciones, el gobierno de Paz prepara el camino para una escalada represiva contra el pueblo movilizado.

En ese marco, se buscará reforzar la defensa de los territorios indígenas, los derechos sociales y el carácter plurinacional del Estado boliviano. Finalmente, los convocantes reclamarán la renuncia inmediata de Rodrigo Paz, a quien responsabilizan por la represión y el deterioro democrático.

Crisis en Bolivia

La ciudad capital de La Paz encabeza la lista de cortes con 20 puntos de bloqueo, seguida de Oruro (centro-oeste) con 17 y Cochabamba (centro) con 14. Las personas que se manifiestan en todo el país tienen como pedido unificado la renuncia de Paz Pereira a la Presidencia. En la misma línea, Morales pidió adelantar las elecciones.

En medio de los bloqueos de rutas y caminos, la crisis por la falta de combustible en Bolivia se agrava con el paso de las horas, generando escenarios de desesperación entre transportistas, ambulancieros y vecinos que llevan días enteros haciendo fila para intentar conseguir nafta en La Paz.

Los manifestantes aseguran que las protestas no se levantarán hasta obtener respuestas concretas. “Hay mucho enojo con el presidente”, señalaron durante una transmisión televisiva realizada desde la estación de servicio.

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