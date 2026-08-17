San Nicolás: un hombre estaba desaparecido y lo encontraron enterrado en la casa de su pareja Tenía 60 años y su cuerpo fue hallado en el patio de la vivienda. Su hijo denunció que no podía comunicarse desde hacía varios días y y que su padre había discutido con la mujer. Por Agregar C5N en









José Andino tenía 60 años.

Un hombre que se encontraba desaparecido desde hacía varios días fue hallado muerto en la casa de su pareja en San Nicolás, por lo que las autoridades detuvieron a la mujer después de que establecieran que discutieron. Se trata de la principal sospechosa por el hecho y será indagada este martes.

El hecho ocurrió en el patio de una casa ubicada en la calle Necochea al 800, en el barrio Irigoyen, donde los investigadores encontraron el cuerpo de un hombre identificado como José Andino, de 60 años, luego de que su hijo denunciara que no podía comunicarse con su padre desde hacía días y detallara que en la última comunicación le expresó que discutió con la mujer, llamada Virgina Marlene Alviso.

En este marco, el medio El Norte consignó que las autoridades realizaron un operativo en el domicilio de Alviso, donde hallaron el cuerpo de Andino cerca de una zona con tierra removida. También encontraron manchas hemáticas, las cuales se sumaron a la investigación.

En tanto, ahora se esperan los resultados de la autopsia al hombre y la acusada será indagada este martes, mientras que los investigadores confirmaron que ambos discutieron el 13 de agosto. El caso se encuentra a cargo de la fiscal Belén Baños, quien encabeza la Unidad Funcional de Instrucción N°12.

Femicidio en Villa Devoto: qué reveló la autopsia de Romina Calvo La autopsia preliminar sobre el cuerpo de Romina Calvo, asesinada por su esposo en una vivienda de Villa Devoto, estableció que la mujer sufrió al menos 40 puñaladas durante el ataque. El examen forense detectó lesiones en distintas zonas y todavía resta conocer las conclusiones definitivas del estudio.

De acuerdo con el informe elaborado por los especialistas, 22 de las heridas se ubicaron en la parte posterior del cuerpo, principalmente sobre la espalda y el cuello. El resto de las lesiones fueron detectadas en sectores anteriores del torso, además del cuello, la cara, la cabeza y los brazos. La cantidad y distribución de las lesiones forman parte de los elementos que ahora analiza la Justicia para reconstruir la secuencia del ataque. La investigación apunta contra Walter Humberto Verón, esposo de la víctima, quien fue detenido poco después del crimen y permanece bajo disposición judicial.