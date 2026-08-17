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Cómo fue el festejo de los 80 años de Moria, en Parque Leloir junto a Sofía Gala y sus nietos

La One sopló 80 velitas rodeada de familia y amigos en su mansión. Fiel a su estilo, se definió como ‘infinita’ y, en lugar del clásico feliz cumpleaños, pidió que le cantaran "Me dicen la pantera".

Moria festejó sus 80 con su única hija y sus nietos en una velada privada.

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Moria Casán sopló 80 velitas rodeada de familia y amigos en su mansión de Parque Leloir. La celebración fue íntima, rodeada de amor, elogios, una torta decorada con sus frases icónicas y al ritmo de un clásico de Pocho La Pantera que ella adaptó para su clásico personaje Rita Turdero, la Pantera de Mataderos. "Soy infinita", celebró.

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Fiel a su estilo, La One pidió que le cantaran "Me dicen la pantera" en lugar del clásico feliz cumpleaños mientras su hija, Sofía Gala, la incitaba a que recree el latiguillo de su personaje. "Soy Rita Turdero, la pantera de Mataderos. Nací en Mataderos entre guinches y carniceros y ahora estoy en televisión entre animadores y tongueros. Chiribí chiribí uh uh", y sopló las velitas entre gritos y aplausos.

“No me imagino una fiesta en los 80. La descarté. La iba a hacer, pero nada mejor que irme de viaje. Yo festejo la vida todo el año y para mi cumpleaños vuelo a algún lado para tomarme un descanso y agasajarme”, había explicado Moria que sin fiesta multitudinaria ni protocolo, eligió para el domingo 16 de agosto una velada puertas adentro con Sofía Gala, sus nietos y amigos cercanos.

Hubo sushi, dos tortas personalizadas con frases icónicas y mucho humor. Parte de la celebración se compartió en sus historias de Instagram, donde sus más de dos millones de seguidores pudieron ver una postal poco habitual de su vida privada. La decisión de hacerlo en pequeño fue porque según ella, no disfruta ser anfitriona de cientos de invitados.

Los 80 de Moria Casán: los detalles de una celebración íntima

Sofía Gala, sus hijos Helena y Dante y un puñado de amigos cercanos de la diva, entre ellos su amiga Zeta, estuvieron presentes para recibir los 80 años del "Obelisco con tetas". La velada tuvo sushi como menú principal, dos tortas personalizadas con frases icónicas de La One y un clima cargado de afecto, con momentos emotivos como el intercambio de cariño entre madre e hija. La casa, fiel a su estilo, mostró paredes animal print, luces de colores y regalos de marcas de lujo.

La diva eligió un look negro brillante con escote en encaje y maquillaje intenso, reafirmando su impronta sin concesiones. La celebración coincidió con el estreno en Netflix de su serie biográfica, que volvió a ponerla en el centro de la escena. En paralelo, colegas y figuras del espectáculo inundaron las redes con saludos y recuerdos, confirmando que a los 80 Moria sigue siendo un ícono indiscutido de la cultura popular argentina.

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