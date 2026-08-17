17 de agosto de 2026 Inicio
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El comerciante que mató a un menor al evitar el robo de su camioneta pidió resguardo en la cárcel porque teme por su vida

La defensa del hombre busca encuadrar la conducta bajo la figura de la legítima defensa y habrá una solicitud para que transite el proceso en arresto domiciliario. Además, se plantearon medidas de protección especiales dentro del penal, ya que allí está alojado el padre del adolescente asesinado.

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El comerciente se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria de Batán.

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El hecho ocurrió frente a una química ubicada sobre la avenida Champagnat. El comerciante, de 36 años, se encontraba en el lugar realizando una guardia nocturna junto a un familiar luego de haber sufrido un robo la noche anterior. En ese contexto, un grupo de jóvenes lo abordó para sustraerle el vehículo y, tras un enfrentamiento armado, uno de los sospechosos resultó muerto y otro herido.

El comerciante de Mar del Plata que mató a un menor al evitar el robo de su camioneta pidió resguardo en la cárcel de Batán: allí está alojado el padre del adolescente

En diálogo con Lucila Trujillo y Leo García, en De Una, en C5N, el abogado defensor del comerciante, Ibar Sallaz, se refirió al estado emocional de su cliente y justificó el pedido de seguridad efectuado ante la Justicia: "Se ha solicitado una medida básicamente para que esté en el sector buzones de la Unidad Penal de Batán, porque la persona fallecida puede tener familiares o amigos que estén en el penal y por lo cual, obviamente, teme por su vida".

Según explicó el letrado, el hombre se encuentra atravesando una fuerte crisis nerviosa por el desenlace del hecho: "Él está en un estado de shock. Recién hoy toma dimensión de lo sucedido. Está muy mal, es una persona de trabajo". Sobre su perfil y la procedencia de las armas, el letrado remarcó: "Él técnicamente no es portador de armas, lo que tiene es legítimo usuario. Las armas que tiene están debidamente reglamentadas".

Respecto a la situación procesal, la fiscalía formuló una acusación inicial compuesta por tres hechos distintos. Al respecto, el abogado detalló: "A él en principio le imputan tres hechos: un homicidio agravado por el uso de arma, lesiones leves de otra persona que intervino y un tercer hecho que es una portación atenuada, precisamente porque tiene legítimo usuario".

En relación a la mecánica de lo sucedido en la puerta del comercio, Sallaz desmintió versiones iniciales y describió cómo se produjo la secuencia: "A él le van a robar la camioneta, se le abalanzan las seis personas. Él se baja de la camioneta y se produce el enfrentamiento". Además, aclaró que la investigación aún debe determinar la identidad de la totalidad de los sospechosos: "No está acreditado que los seis sean menores, porque hay cuatro personas que están prófugas. En principio hay una sospecha de que una persona de 28 años también participó en el hecho".

El abogado enfatizó que el trasfondo del hecho estuvo marcado por el cansancio frente a los reiterados delitos que sufrió el comerciante, quien ya contabilizaba múltiples asaltos en sus locales: "A él le habían robado la noche anterior. Es más, es el octavo robo que sufre de su negocio".

De cara a los próximos pasos de la estrategia legal, la defensa adelantó las medidas cautelares y los planteos de fondo que elevará al Juzgado de Garantías interpuesto en la causa: "Se va a solicitar el cambio de calificación legal y una excarcelación y subsidiariamente un arresto domiciliario".

En ese sentido, puntualizó que buscarán encuadrar la conducta bajo la figura de la legítima defensa: "Lo que se va a intentar hacer es el cambio de calificación legal, que lo que se discuta en su caso sea un exceso de la legítima defensa o no".

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