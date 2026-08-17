Mar del Plata: se quedó a vigilar su negocio armado, le quisieron abrir la camioneta y mató a un menor

Un comerciante de 36 años fue detenido tras el incidente en el que un grupo de jóvenes intentó robarle el vehículo mientras custodiaba su local tras haber sido víctima de varios robos.

Las cámaras de seguridad registraron parte del incidente entre el comerciante y el grupo de jóvenes que terminó en tiroteo.

Un comerciante de 36 años mató a tiros en la madrugada del domingo a un adolescente de 16 e hirió a otro de 15 tras disparar desde el interior de su camioneta frente a su local en Mar del Plata, presuntamente debido a que intentaban robar el vehículo. El hombre fue detenido.

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El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Champagnat y Saavedra , en el barrio Regional. El comerciante, dueño de una química, se encontraba pasando la noche en el lugar junto a su tío debido a la ola de inseguridad que afecta a la zona . Hacía solo una semana, el establecimiento había sufrido un robo tras el levantamiento forzado de una de sus persianas, lo que provocó destrozos y pérdidas materiales.

Ante la seguidilla de hechos delictivos, que anteriormente motivaron el traslado de la firma desde la zona del Puerto en noviembre de 2025, el propietario decidió vigilar el comercio pernoctando armado en su camioneta Toyota Hilux .

Durante la madrugada, un grupo de seis jóvenes a bordo de tres bicicletas dio una vuelta a la manzana e intentó forzar las puertas del vehículo estacionado . En ese contexto, el comerciante efectuó al menos siete disparos desde el interior de la camioneta.

Terrible hecho de violencia en Mar del Plata: un comerciante mató a un joven de 16 años #C5N Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/avqzjFMuaR

La autopsia practicada al cuerpo de Sebastián Nazareno García, de 16 años, confirmó que recibió tres impactos de bala (uno en el pecho y dos en los hombros). La causa de muerte fue un paro cardíaco derivado de una hemorragia masiva.

Además, un adolescente de 15 años resultó herido durante la balacera y debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde sufrió la amputación de tres dedos.

Situación judicial e investigación

El caso cuenta con la intervención de dos fiscalías para esclarecer las responsabilidades del hecho. Por un lado, la Fiscalía de Instrucción Nº 4, a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán imputó al comerciante por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y portación de arma atenuada. El detenido se encuentra a la espera de prestar declaración indagatoria.

En tanto, en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el fiscal Carlos Russo, a cargo de la UFI Nº 7, investiga el accionar de los menores involucrados para certificar si efectivamente existió una tentativa de robo hacia la camioneta del comerciante.