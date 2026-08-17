Camila Homs puso a la venta la ropa que ya no usa en una feria de Palermo: "Esto es un caos"

En una feria de Palermo, Camila Homs sorprendió al poner a la venta parte de su vestidor: desde calzas a 10 mil pesos y vestidos sin estrenar hasta camperas con valor sentimental y “conjuntos polémicos”. La modelo, que mostró el proceso en sus redes, se sumó a la tendencia de consumo responsable y reciclaje de moda, ofreciendo una amplia variedad de prendas deportivas, abrigos y accesorios de marcas reconocidas.
La iniciativa despertó curiosidad entre sus seguidores, que pudieron acceder a piezas únicas mientras ella aprovechaba para darle un nuevo destino a su ropa acumulada y de paso generar unos pesos. “Esto es un caos, es un poco de lo que va a haber", expresó la expareja de Rodrigo De Paul en sus historias. "No se lo pueden perder, las prendas no tienen cambio ni devolución, y cualquier cosa me escriben”, agregó.
La feria de Cami Homs tuvo su atractivo principal en las prendas de marcas internacionales que la modelo puso a disposición, piezas difíciles de conseguir en Argentina y muy buscadas por los compradores. En el local de Palermo, los visitantes encontraron desde ciclistas deportivas a diez mil pesos hasta vestidos de jean por 65 mil, además de bikers, shorts y conjuntos deportivos.
Aunque también hubo prendas con carga emocional, como una campera que Homs definió como “mi best seller, la amo con toda mi alma y no tiene uso, las verdaderas joyas fueron los abrigos, chalecos y trench impecables de firmas extranjeras, que marcaron la diferencia y convirtieron la feria en una oportunidad única para acceder a moda exclusiva.
La iniciativa de Homs combinó sostenibilidad con una estrategia económica personal, permitiéndole renovar su guardarropa y dar nueva vida a prendas en perfecto estado, algunas nunca estrenadas. Una tendencia creciente de influencers del mundo de la moda que impulsan ferias de ropa usada para promover el consumo responsable y acercar opciones accesibles a sus seguidores.