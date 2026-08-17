Camila Homs puso a la venta la ropa que ya no usa en una feria de Palermo: "Esto es un caos" Desde ropa sin estrenar hasta conjuntos polémicos, la modelo se sumó al consumo de moda responsable con esta iniciativa que abrió su vestidor al público en una feria del barrio porteño. Agregar C5N en









De calzas a camperas con historia: el guardarropa de Cami Homs en liquidación. Redes sociales

En una feria de Palermo, Camila Homs sorprendió al poner a la venta parte de su vestidor: desde calzas a 10 mil pesos y vestidos sin estrenar hasta camperas con valor sentimental y “conjuntos polémicos”. La modelo, que mostró el proceso en sus redes, se sumó a la tendencia de consumo responsable y reciclaje de moda, ofreciendo una amplia variedad de prendas deportivas, abrigos y accesorios de marcas reconocidas.

La iniciativa despertó curiosidad entre sus seguidores, que pudieron acceder a piezas únicas mientras ella aprovechaba para darle un nuevo destino a su ropa acumulada y de paso generar unos pesos. “Esto es un caos, es un poco de lo que va a haber", expresó la expareja de Rodrigo De Paul en sus historias. "No se lo pueden perder, las prendas no tienen cambio ni devolución, y cualquier cosa me escriben”, agregó.

La feria de Cami Homs tuvo su atractivo principal en las prendas de marcas internacionales que la modelo puso a disposición, piezas difíciles de conseguir en Argentina y muy buscadas por los compradores. En el local de Palermo, los visitantes encontraron desde ciclistas deportivas a diez mil pesos hasta vestidos de jean por 65 mil, además de bikers, shorts y conjuntos deportivos.

Aunque también hubo prendas con carga emocional, como una campera que Homs definió como “mi best seller, la amo con toda mi alma y no tiene uso, las verdaderas joyas fueron los abrigos, chalecos y trench impecables de firmas extranjeras, que marcaron la diferencia y convirtieron la feria en una oportunidad única para acceder a moda exclusiva.

La iniciativa de Homs combinó sostenibilidad con una estrategia económica personal, permitiéndole renovar su guardarropa y dar nueva vida a prendas en perfecto estado, algunas nunca estrenadas. Una tendencia creciente de influencers del mundo de la moda que impulsan ferias de ropa usada para promover el consumo responsable y acercar opciones accesibles a sus seguidores.