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El encuentro de dos gigantes: Rubén Blades abrió su camarín para recibir a Charly García antes de su show

El Movistar Arena fue testigo del encuentro de dos gigantes latinos de la canción, en la previa de una noche en la que el panameño subió al escenario para desplegar homenajes, recuerdos y mensajes sociales. Una noche inolvidable para sus fanáticos.

Rubén Blades recibió a Charly García en la previa del show en el Movistar Arena.

Rubén Blades recibió a Charly García en la previa del show en el Movistar Arena.

El Movistar Arena fue testigo del encuentro de dos gigantes latinos de la canción. Rubén Blades, referente de la salsa y la canción social, recibió en la previa a Charly García, mito viviente del rock nacional. Ambos, vestidos de negro y dueños de una popularidad que trasciende fronteras, protagonizaron un momento inolvidable, antes de que el panameño subiera al escenario para desplegar homenajes, recuerdos y mensajes sociales.

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La reunión entre los dos gigantes latinoamericanos se produjo en camarines en la previa del show que tenía programado El Poeta de la Salsa para el domingo 16 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires. Ese instante se llevó todo el protagonismo, respeto y admiración absoluta para dos artistas que convirtieron a la palabra "desaparecido" en un sustantivo y lo hicieron canción: Los dinosaurios de García y Desaparecidos de Blades.

“Está viendo este show una leyenda del rock mundial: Charly García”, soltó el panameño ante miles de fanáticos sorprendidos y ansiosos por ver a su ídolo tras varios años de espera. Sin dudas, la presencia de Charly en el estadio sumó un aura especial a una noche mágica cargada de memoria y emotividad.

El abrazo en camarines de García y Blades, captado por los fotógrafos, no tardó en explotar en redes y fue leído como un gesto de respeto mutuo entre dos pesos pesados de la música popular y cronistas de sus tiempos. Para muchos de los que estuvieron ahí, la aparición de Charly le sumó un plus único a una noche que ya pintaba inolvidable.

Cómo fue el show de Rubén Blades en el Movistar Arena

"Buenos Aires, buenas noches. Vine aquí por primera vez en 1983 y regresé en 2026 para darles las gracias y decirles que todavía se puede”, soltó Rubén Blades que arrancó el concierto a las 9 junto a la Roberto Delgado Big Band. Fueron casi 3 horas de show donde el panameño propuso "condensar más de 50 años en una noche”.

“Pedro Navaja”, “Plástico”, “Decisiones”, “Pablo Pueblo”, “Prohibido Olvidar”, “Amor y Control”, “Patria” y “Buscando América” sonaron de una sobre un escenario ambicioso y colorido ante un estadio lleno con entradas agotadas y un público de varias generaciones que pudo disfrutar de uno de los acontecimientos musicales más importantes del año. Claro que todo fue posible gracias a la descomunal Roberto Delgado Big Band, que acompañó al cantante con arreglos precisos y una base rítmica que invitó al baile durante toda la noche.

El paso de Blades por el escenario argentino dejó además de sus canciones, momentos inolvidables para ejercitar la memoria y el corazón. En diálogo constante con su público, Blades compartió anécdotas sobre su vínculo con Argentina y Buenos Aires y su orquesta combinó salsa, jazz, memoria e historias dando siempre un mensaje de una Latinoamérica fuerte y unida.

Y como si fuera poco, también recordó a aquellos artistas que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. "Todos Vuelven” sonó mientras en una pantalla gigante detrás aparecían el Indio Solari, Luis Alberto Spinetta, Celia Cruz, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, Tite Curet Alonso y Gustavo Cerati.

“Las Malvinas son argentinas”, dijo Rubén y terminó de conquistar un público que se rindió ante su versatilidad, vitalidad y compromiso con la vida y su obra.

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