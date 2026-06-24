Juicio por la desaparición de Loan: declara su tía Laudelina, una de las principales acusadas

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retoma este miércoles las audiencias después de la suspensión de la semana pasada. Hay expectativa por la exposición de la tía de Loan, a quien la Fiscalía considera entre las figuras centrales de lo ocurrido al niño.

El juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este miércoles en Corrientes , donde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal llevará adelante una audiencia con posibles planteos de nulidades de las defensas. Luego, los imputados tendrán la oportunidad de declarar, y la primera en exponer sería Laudelina Peña , tía del chico y un personaje clave, ya que fue quien invitó a la mayoría de los comensales al almuerzo que su mamá, Catalina Peña, organizó ese 13 de junio en honor a San Antonio de Padua. Las audiencias comenzaron a media mañana en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Los investigadores señalan a Laudelina como la persona que habría colocado uno de los botines del niño en un lodazal, a más de un kilómetro y medio del naranjal donde fue visto por última vez, para luego "descubrirlo" y hacer creer que Loan se había perdido en la zona de montes y pastizales que rodean la casa de Catalina.

A dos semanas de la desaparición, la mujer también intentó instalar la hipótesis de que el niño había sido atropellado por la Ford Ranger blanca del ex capitán de navío Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, cuando regresaban a 9 de Julio tras el almuerzo. Esa versión la declaró ante un fiscal provincial, pero luego se retractó ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

El Tribunal, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, resolverá primero los planteos de nulidad pendientes e identificará formalmente a los 17 imputados antes de abrirles la instancia de declaración. La querella y la fiscalía mantienen la expectativa de que alguno de los acusados aporte información nueva sobre lo ocurrido aquella tarde. El fiscal general Carlos Schaefer señaló días atrás que "si hablan y aceptan preguntas, puede surgir información nueva".

En cuanto a los padres de Loan, José Peña y María Noguera, es poco probable que declaren esta semana: hasta el martes el Tribunal no los había citado formalmente, y desde la Fiscalía habían pedido que se los convocara con anticipación suficiente, dado que residen en 9 de Julio y deben recorrer casi 200 kilómetros para llegar a Corrientes. Lo más probable es que sus testimonios queden para la semana del 1° de julio.

Retrasos y dilaciones en el juicio

El juicio ya acumula un retraso de dos jornadas. La semana pasada, el psicólogo tucumano Federico Esteban Rossi Colombo (45) no se presentó a la audiencia, lo que llevó al presidente del tribunal, Ceroleni, a pedir su detención. Cinco horas después, Rossi Colombo se comunicó por Zoom y los jueces dieron marcha atrás: aceptaron que fuera juzgado junto a los otros 16 imputados, debieron releer toda la primera parte de la imputación y le designaron una defensora oficial. Esa defensora asumió al día siguiente y solicitó 72 horas para estudiar el expediente, plazo que motivó el cuarto intermedio que ahora concluye.

En total son 17 los acusados. Siete de ellos enfrentan cargos como coautores de la sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña; su pareja, Bernardino Antonio Benítez (39); el ex comisario del pueblo Walter Adrián Maciel (45) —a quien se le atribuye una participación necesaria—; Carlos Pérez y Victoria Caillava; y la pareja formada por Daniel "Fierrito" Ramírez (51) y Mónica del Carmen Millapi (37).

Los otros diez imputados son juzgados simultáneamente por haber intentado entorpecer y desviar la investigación. Ese grupo estaría liderado por la abogada Elizabet Noemí Cutaia (47) y el perito en criminalística Alan Juan José Cañete (34). También tuvo un rol destacado Nicolás Gabriel Soria (44), alias "El Americano", quien se hacía pasar por integrante de Interpol y los servicios de inteligencia norteamericanos, y buscó instalar la hipótesis de que la desaparición de Loan respondía a un ajuste de cuentas narco. Completan el grupo Pablo Javier Noguera (44), pareja de Cutaia; la operadora en violencia familiar Valeria López (52); la abogada Delfina Taborda (24); el policía de la Ciudad Leonardo Rubio (40); la estudiante de psicología Verónica Machuca Yuni; el ex estudiante de psicología Pablo Núñez (28); y Rossi Colombo.

En los tribunales estiman que el juicio podría extenderse durante al menos seis meses, dependiendo de la cantidad de testigos, los planteos de las defensas y la extensión de las indagatorias.

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