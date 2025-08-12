12 de agosto de 2025 Inicio
Juicio contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi: cuándo se conocerá el veredicto

Mientras que la querella solicitó 50 años de prisión para el empresario, el fiscal pidió unos 20 años. Por su parte, la defensa apela a su absolución o una pena no mayor a 10 años.

Juicio contra Claudio Contardi

Juicio contra Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi: cuándo se conocerá el veredicto.

La defensa de Prandi, a cargo del abogado Javier Baños, solicitó 50 años de prisión para el empresario, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño mental a la víctima. En tanto, el fiscal pidió 20 años de cárcel, mientras que la defensa apeló a la absolución o, en su defecto, a una pena no mayor a 10 años.

Prandi, que volvió a pedir la prisión preventiva para su ex, expresó que “estuve cinco años esperando este momento” y afirmó con dolor: “Lo mínimo que pueden asegurarme es que no pueda salir de su domicilio, porque si no, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”.

Si bien el tribunal rechazó el pedido de prisión preventiva, ordenó la renovación de la medida perimetral y le prohibió al acusado acercarse a menos de 300 metros de Prandi, así como también le impidió salir del país.

Con el alegato final de ambas partes cerrado, el tribunal se encuentra en condiciones de emitir el veredicto que definirá el destino judicial de Contardi y el cierre simbólico de una etapa traumática para Prandi y su familia. El veredicto, que contará con la sentencia contra Claudio Contardi, se dará a conocer este miércoles 13 de agosto a las 11 de la mañana.

