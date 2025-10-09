Esta serie española tiene comedia, es para toda la familia y se mantiene en tendencias de Netflix: cuál es Esta producción se consolida como una de las opciones más comentadas del día y promete seguir sumando espectadores en todo el mundo.







Las producciones españolas siguen ganando terreno en las plataformas de streaming, y Netflix no es la excepción: cada vez más títulos logran captar la atención de audiencias internacionales. Entre los estrenos y clásicos que escalan posiciones en el ranking, hay una comedia familiar que se ha convertido en una de las favoritas del momento.

Este fenómeno no es casual. La serie Animal combina humor accesible con situaciones cotidianas que resuenan tanto en niños como en adultos, ofreciendo un entretenimiento ligero y cercano. Además, su formato ágil y sus capítulos dinámicos hacen que sea perfecta para maratonear, algo que cada vez más plataformas buscan potenciar en su catálogo.

Sinopsis de Animal, la serie que estrenó Netflix animal

Antón es un veterinario de la Galicia rural que ha dedicado toda su vida al cuidado de los animales del campo. Su rutina, hecha de madrugones, caminos de tierra y visitas a granjas, empieza a tambalear cuando la crisis económica golpea de lleno a la región.

En medio de esta encrucijada, aparece Uxía, su sobrina, con una propuesta que podría ser su tabla de salvación: trabajar en su boutique para mascotas. El contraste no podría ser mayor. Antón pasa de tratar vacas y cerdos a lidiar con perros mimados, gatos de raza y dueños exigentes que esperan tratamientos casi de lujo. Lo que comienza como una necesidad económica termina por convertirse en un viaje de transformación personal.

Tráiler de Animal Embed - Animal | Tráiler Oficial | Netflix España Reparto de Animal Luis Zahera : como Antón.

: como Antón. Lucía Caraballo : como Uxía.

: como Uxía. Carmen Ruiz : como Sabela.

: como Sabela. Antonio Durán “Morris” : como Vicente Andrade.

: como Vicente Andrade. Nuno Gallego : como Miguel.

: como Miguel. Darío Loureiro : como Nuno.

: como Nuno. Raquel Nogueira : como Ángela.

: como Ángela. Sergio Abelaira : como Toñín.

: como Toñín. Adrián Viador : como Bernardo.

: como Bernardo. Fernando Fraga : como Roi.

: como Roi. Lucía Veiga: como Loles.