El abogado de Julieta Prandi aseguró que habrá "un fallo histórico y bisagra"

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana leerá el miércoles el veredicto contra el exmarido, Claudio Contardi, y, en la previa, el letrado Javier Baños aseguró que la conductora “está aterrada” y que pidió extrema seguridad para ella y su familia.

Julieta Prandi acusó a su exmarido Claudio Contardi.

El juicio de Julieta Prandi a su exmarido Claudio Contardi tendrá su veredicto el miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana y el abogado de la modelo aseguró que será “fallo histórico y bisagra”. Sin embargo, esperan que se extiendan los tiempos por el accionar de los acusados.

Juicio de Julieta Prandi contra su exmarido por abuso sexual: la querella pidió 50 años de prisión

El letrado Javier Baños indicó que Prandi “está aterrada, fue un momento difícil. A nadie le gusta someterse a lo que se sometió. Son, además de los 10, 15 años de violencia, y los dos años de infierno, se suman los cinco años de calvario judicial, citaciones, entrevistas”.

Agrego que estuvo en peligro el proceso: “Intentaban que el juicio no se realizaba, pero la prueba de la acusación era tan aplastante que prácticamente no había respuesta. En el juicio declararon 14 personas y se sumaron dos personas más. Dentro de los testigos, cuatro eran profesionales de la salud, peritos, personas muy capacitadas y que su testimonio y las causas son realmente claves”.

En diálogo con C5N, admitió que “va a ser un fallo histórico, bisagra. Es muy probable que la causa termine en la Corte Suprema porque no creo que, si hay una condena ejemplar, la defensa no imponga un recurso de casación e intente llegar a la Corte provincial”.

Sin embargo, destacó a la Justicia: “Pedimos la medida cautelar el miércoles, el jueves nos acompañó el fiscal con el pedido. Es cierto que el único título jurídico para legitimar una cadena es una sentencia firme. Confiamos en la Justicia. Cuando pedimos las medidas cautelares, ordenaron una perimetral, prohibieron la salida del país, un patrullero para acompañar a Julieta a su casa y una seguridad firme en los domicilios”.

El desgarrador testimonio de Julieta Prandi en el juicio por abuso sexual contra su exmarido: "Déjenme vivir en paz"

La actriz Julieta Prandi tomó la palabra en la segunda jornada de audiencias correspondientes al juicio contra su exesposo Claudio Contarti, que tienen lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

La modelo y conductora fue una de las últimas en participar de los alegatos finales y, con profundo miedo, abrió su corazón: "Acá no se trata de dinero, si me sacó o no. Todo lo hice con mi trabajo, trabajo desde los 15".

"No me importa si se quedó todo, yo no necesito un palacio, un coche, ni nada. Lo único que yo necesito es justicia por mí y por todas las que estoy representando en este momento", expresó entre lágrimas y notablemente conmovida.

Prandi también habló sobre la revictimización que sufren las víctimas de violencia de género y apuntó: "Somos muchas y estamos cansadas de que nos traten de mentirosas, y que tengamos que repetir una y otra vez lo que nos pasó".

