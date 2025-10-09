9 de octubre de 2025 Inicio
El gesto de Marcelo Gallardo y los jugadores de River por la muerte de Miguel Ángel Russo

El entrenador del Millonario reunió al plantel, realizó un minuto de silencio y brindó un breve discurso en los momentos previos a comenzar la práctica. Ambos DT mantenían buena relación.

Marcelo Gallardo recordó a Miguel Ángel Russo.

Marcelo Gallardo recordó a Miguel Ángel Russo.

Marcelo Gallardo, realizó un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo al comienzo de la práctica matutina de jueves junto al plantel de River.

El DT dispuso realizar un minuto de silencio antes de iniciar la práctica, iniciativa que se replicó en varios clubes del fútbol argentino y del mundo. A la misma vez, reunió al plantel para recordar a uno de los colegas más recordados y queridos del fútbol nacional.

“A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador”, escribieron desde la cuenta oficial de X de River.

River, presente en el velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Después que el plantel hiciera un minuto de silencio en el River Camp, el Millonario se hizo presente en el velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera.

La dirigencia, envió una corona de flores para despedir al entrenador, con el detalles de flores azules y amarillos.

La relación de Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo

Sus caminos se cruzaron en distintas etapas del fútbol argentino, especialmente en los últimos años, cuando Gallardo era técnico de River Plate y Russo dirigía a Boca Juniors, en uno de los períodos más intensos del Superclásico moderno.

En dicho período, Russo fue recordado por “haberle agarrado la mano” a uno de los mejores River de la historia.

Los entrenadores mantenían buena relación.

En los mano a mano, logró sacar muy buenos resultados: 1-1, 2-2 en Superclásicos por torneo. Luego se sucedieron las eliminaciones por Copa Argentina y la Copa de la Liga, dos de los hitos de su gestión.

