Con este truco casero podés despertar con la mejor energía después de una siesta

Dormir una siesta puede ser un bálsamo para el cuerpo y la mente, pero muchas veces sucede lo contrario: despertamos más cansados o desorientados que antes. Por suerte, existe un truco casero muy simple que puede ayudarte a levantarte con energía, lucidez y buen ánimo.
Este método, popular entre estudiantes y trabajadores con alta carga mental, se demostró efectivo para mejorar la concentración, la memoria y el rendimiento.
Es importante tener en cuenta que, durante una siesta breve, el cerebro logra entrar en una fase ligera de sueño que reduce el estrés y restaura la energía mental, sin interferir con el descanso nocturno. Además, ayuda a regular las emociones, disminuir la irritabilidad y aumentar la capacidad para tomar decisiones con calma. También se comprobó que favorecen la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores vinculados con el bienestar y la motivación. Por eso, muchas culturas —desde la mediterránea hasta la japonesa— las consideran parte de un estilo de vida saludable.
Cómo es el truco para despertarse con más energía después de una siesta
El secreto está en combinar el descanso con una dosis de cafeína. Así es: tomar una taza de café justo antes de dormir la siesta —lo que se conoce como “coffee nap”— puede potenciar sus efectos. El cuerpo tarda entre 20 y 30 minutos en absorber la cafeína, el mismo tiempo recomendado para una siesta corta y reparadora.
De esta manera, cuando te despertás, el efecto del café comienza a actuar y sentís una sensación inmediata de energía y claridad mental, sin el típico letargo que suele aparecer tras dormir de más.
Para que funcione, la clave es no exceder los 30 minutos de descanso. Si dormís más, entrás en una fase profunda del sueño y al despertar vas a sentirte más pesado. En cambio, una siesta de 20 minutos permite reactivar el sistema nervioso sin alterar el ciclo nocturno. También es importante buscar un lugar tranquilo, sin interrupciones y con luz tenue. Si podés, tapate ligeramente y poné una alarma suave. Evitá el celular antes de dormir: su luz azul puede interferir en la relajación.