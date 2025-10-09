Con este truco casero podés despertar con la mejor energía después de una siesta Un tip ideal para quienes trabajan muchas horas frente a pantallas o sienten fatiga durante el día. Por







Existe un truco casero muy simple que puede ayudarte a levantarte con energía, lucidez y buen ánimo de la siesta. Pexels

Dormir una siesta puede ser un bálsamo para el cuerpo y la mente, pero muchas veces sucede lo contrario: despertamos más cansados o desorientados que antes. Por suerte, existe un truco casero muy simple que puede ayudarte a levantarte con energía, lucidez y buen ánimo.

Este método, popular entre estudiantes y trabajadores con alta carga mental, se demostró efectivo para mejorar la concentración, la memoria y el rendimiento.

Es importante tener en cuenta que, durante una siesta breve, el cerebro logra entrar en una fase ligera de sueño que reduce el estrés y restaura la energía mental, sin interferir con el descanso nocturno. Además, ayuda a regular las emociones, disminuir la irritabilidad y aumentar la capacidad para tomar decisiones con calma. También se comprobó que favorecen la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores vinculados con el bienestar y la motivación. Por eso, muchas culturas —desde la mediterránea hasta la japonesa— las consideran parte de un estilo de vida saludable.

siesta2.jpeg

Cómo es el truco para despertarse con más energía después de una siesta El secreto está en combinar el descanso con una dosis de cafeína. Así es: tomar una taza de café justo antes de dormir la siesta —lo que se conoce como “coffee nap”— puede potenciar sus efectos. El cuerpo tarda entre 20 y 30 minutos en absorber la cafeína, el mismo tiempo recomendado para una siesta corta y reparadora.