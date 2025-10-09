Hay 95 vuelos afectados por el paro de pilotos en Aeroparque: qué hacer si tenés que viajar

En la previa del fin de semana largo, Aerolíneas Argentinas informó que unos 12.200 pasajeros sufrirán demoras y reprogramaciones por una medida de fuerza del gremio APLA. Cuáles son las recomendaciones.

Las asambleas gremiales se anunciaron para este jueves de 16 a 20.

Aerolíneas Argentinas informó que unos 95 vuelos programados para este jueves en el Aeroparque Jorge Newbery sufrirán demoras por una medida de fuerza que llevará adelante la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que también podría repercutir en otros aeropuertos del país.

Los trabajadores anunciaron que realizarán "asambleas informativas" entre las 16 y las 20, un horario clave en la antesala del fin de semana largo, y advirtieron que "se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones". Según fuentes de la compañía, estas medidas afectarán a unas 12.200 personas.

"Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros", informó la empresa en un comunicado.

También recomendó a las personas que tengan vuelos programados entre las 15:30 y las 20:30 del jueves que revisen el correo electrónico con el que hicieron la reserva, ya que por esa vía se informarán eventuales cambios en su viaje, además de chequear el estado del vuelo en el sitio oficial de Aeroparque.

En el caso de que el pasaje se haya adquirido a través de una agencia de viajes, Aerolíneas indicó consultar directamente con la misma. APLA no anunció más medidas de fuerza para el fin de semana largo, pero las asambleas se repetirán el viernes 24 de octubre de 6 a 10 de la mañana.

Aerolíneas Argentinas Las medidas de fuerza podrían repercutir en aeropuertos del interior del país.

Si bien las medidas de fuerza se concentrarán en Buenos Aires, es probable que otros aeropuertos del país se vean afectados de manera indirecta por el efecto en cadena que las demoras y cancelaciones podrían tener sobre los vuelos de cabotaje.

La empresa aseguró que la medida "no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía" y "se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado".

APLA explicó que las medidas de acción directa se deben a "la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial", a la que definió como "una nueva provocación".

Además de esta situación, señaló que existen "reiterados y sistemáticos incumplimientos" del convenio colectivo de trabajo y que "tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano".