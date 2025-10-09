9 de octubre de 2025 Inicio
Causa Andis: la Justicia ordenó 25 allanamientos y reimplantó el secreto de sumario

El juez Casanello ordenó los procedimientos, luego de la solicitud presentada por el fiscal Picardi. Integrantes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires buscan documentación, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Por
Una de las sedes de Andis en CABA.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó este jueves 25 nuevos allanamientos que se realizan en CABA y en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa originada por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y se realizan en domicilios particulares y droguerías, según trascendió de fuentes consultadas, que no dieron precisiones ya que se reimplantó el secreto de sumario en la causa.

El operativo lo lleva adelante personal de la Policía de la Ciudad. Las medidas fueron requeridas debido a que la investigación está detrás de un presunto direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo.

Dentro del conjunto de allanamientos, no se requirieron detenciones, según afirmaron las fuentes consultadas. La búsqueda apunta a secuestrar documentación, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Milei volvió a desestimar la denuncia de corrupción en Andis

Javier Milei acto La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei apuntó contra el exfuncionario Diego Spagnuolo, a quien vinculó con la difusión de rumores sobre supuestas irregularidades dentro del Gobierno. “No me puedo hacer cargo de una operación. Son los mismos que armaron la operación de Espert. Es común en política que haya gente que se la pasa hablando mal de todo el mundo. La cantidad de cosas aberrantes que van a decir de nuestro espacio son enormes, pero son chimentos de peluquería”, expresó en diálogo con LN+.

El mandatario confirmó que apartó al extitular de Andis por “incumplimiento de funcionario público” y aseguró que sus dichos fueron falsos: “Spagnuolo se dedicó a esparcir chimentos de peluquería. No sé por qué lo hizo. Dijo cosas imposibles, jamás me podría haber dicho las cosas que dijo que me dijo. Debería haber denunciado ante la Justicia. No lo hizo y lo tuve que apartar. Se la pasaba hablando mal de mis ministros y no sabía”.

Finalmente, el mandatario insistió en que su gobierno no tiene nada que ocultar y atribuyó las denuncias a una maniobra política: “Somos gente honesta. Estas denuncias son horribles. Lo hacen porque las denuncias se esparcen rápido y la Justicia avanza lento”.

