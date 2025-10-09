9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio en Florencio Varela: pedido de captura internacional para dos prófugos peruanos

El Ministerio de Seguridad de la Nación hizo la solicitud a Interpol y distintos organismos judiciales para el arresto de David Gustavo Morales Huamani, alias "El Tarta" o "El Loco David", y Alex Roger Ydone Castillo.

Por

Alex Roger Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamani, con pedido de captura internacional en el marco de la investigación del triple femicidio en Florencio Varela.

C5N

El Ministerio de Seguridad de la Nación pidió la captura nacional e internacional de dos prófugos de nacionalidad peruana por el triple femicidio narco en Florencio Varela. Se trata de David Gustavo Morales Huamani, alias "El Tarta" o "El Loco David", y Alex Roger Ydone Castillo.

Conocido como Alex se encuentra con pedido de captura internacional por el triple femicidio. 
Te puede interesar:

Quién es Alex Roger Ydone Castillo, el nuevo sospechoso por el triple femicidio en Florencio Varela

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Pinos Guevara, que la trasladó al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Interpol y a distintos organismos judiciales para activar la búsqueda internacional.

El pedido de detención también alcanza a Manuel David Villaverde Rodríguez, quien, según la declaración testimonial de una imputada en el caso, estaba en la casa donde ocurrieron los asesinatos y tenía puestos guantes de látex al momento de los hechos.

Ambos están imputados por el delito de homicidio agravado reiterado, en concurso real, "por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos".

Quién es el "Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

Durante la declaración del remisero Lázaro Víctor Sotacuro apuntó contra El Loco David, a quien calificó como “un albañil peruano” que lo contrató para hacer un viaje lo dejó en una fiesta peruana y luego tuvo que volver a buscarlo donde lo recoge con otras dos personas que estaban “embarradas”.

De acuerdo a la investigación, creen que este hombre es el autor material del triple femicidio y las torturas, según consignó el periodista Diego Gabriele en La Mañana por C5N. “Creen que es parte de los sicarios y que es un hombre muy pesado”, agregó y detalló que se encuentra prófugo y “está siendo buscado en el norte argentino”.

Embed - “EL LOCO DAVID”: otro de los SOSPECHOSOS por el TRIPLE FEMICIDIO de FLORENCIO VARELA

Quién es Alex Roger Ydone Castillo

Alex Roger Ydone Castillo (50), de nacionalidad peruana y con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, habría sido investigado en Perú, desde donde se solicitó su extradición en 2020 por su presunta participación en una red de tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con conversaciones filtradas y fuentes cercanas a la investigación, el hombre se habría radicado en Argentina hace al menos cinco o seis años, período en el cual habría mantenido vínculos con estructuras narco que operan entre San Justo y Florencio Varela.

Embed - TRIPLE CRIMEN: QUIÉN ES YDONE, EL HOMBRE QUE TIENE PEDIDO DE CAPTURA INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos de 25 vivían en el barrio Thompson.

Investigan un doble femicidio en Bahía Blanca: madre e hija fueron encontradas calcinadas en su casa

play

Triple femicidio de Florencio Varela: investigan la hipótesis de que la droga que robaron era de Víctor Sotacuro

El menor recibió un disparo en medio de un intento de robo.

Crimen de Bastián: condenaron a 21 años de prisión al expolicía que mató al niño

brutal asalto: un motochorro arrastro a una monja por la calle y la dejo inconsciente

Brutal asalto: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

play

Quién es Gustavo Brondino, el principal sospechoso y único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta

El hombre fue internado en el Hospital Central y murió.

Mendoza: detuvieron a un policía sospechado de matar a un hombre que le habría robado

Rating Cero

Las series en Netflix que son furor.
play

Esta serie española tiene comedia, es para toda la familia y se mantiene en tendencias de Netflix: cuál es

Ahora llegó a la gran N roja una película de terror psicológico.
play

Cuál es la trama de Alucinaciones, la película de terror que está entre lo más visto de Netflix

Thiago y una gran propuesta a Daniela.

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis en el hospital: "Se aman"

Luego de 15 años, vuelve Tron, con Jared Leto a la cabeza del reparto.

Qué tan buena es "Tron: Ares", la película de Jared Leto que revive la saga de ciencia ficción

Su regreso a la música revela una búsqueda profunda de identidad y reconciliación personal.

La impresionante transformación de Christina Aguilera: así se veía de niña

Netflix va en búsqueda de los derechos de la UEFA Champions League.

Netflix prepara una jugosa oferta para transmitir la UEFA Champions League en vivo

últimas noticias

Octubre se presenta como una etapa de cambios profundos, ideal para revisar vínculos, proyectos y metas personales.

Cuál es la predicción signo por signo de Niño Prodigio para octubre 2025

Hace 9 minutos
Con esta medida se propone recomponer sueldos del sector actualizando los ingresos conforme a la inflación. Se exige restituir los fondos recortados y cumplir con la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Media sanción para la emergencia en ciencia y tecnología: "No queremos ser la última generación de científicos"

Hace 11 minutos
play

Gavin Wood, cofundador de Ethereum: "El mundo necesita utilizar Blockchain"

Hace 14 minutos
play
El nuevo mobiliario.

Adiós a las mesas de luz tradicionales: el invento inteligente que comenzará a sumarse a los dormitorios

Hace 15 minutos
Prácticas simples y fáciles para reciclar desde casa.

Cuáles son las prácticas de reciclaje que se aplican en cualquier contexto y tienen múltiples beneficios

Hace 17 minutos