Triple femicidio en Florencio Varela: pedido de captura internacional para dos prófugos peruanos

El Ministerio de Seguridad de la Nación hizo la solicitud a Interpol y distintos organismos judiciales para el arresto de David Gustavo Morales Huamani, alias "El Tarta" o "El Loco David", y Alex Roger Ydone Castillo.

El Ministerio de Seguridad de la Nación pidió la captura nacional e internacional de dos prófugos de nacionalidad peruana por el triple femicidio narco en Florencio Varela . Se trata de David Gustavo Morales Huamani , alias "El Tarta" o "El Loco David", y Alex Roger Ydone Castillo .

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Pinos Guevara , que la trasladó al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Interpol y a distintos organismos judiciales para activar la búsqueda internacional.

El pedido de detención también alcanza a Manuel David Villaverde Rodríguez , quien, según la declaración testimonial de una imputada en el caso, estaba en la casa donde ocurrieron los asesinatos y tenía puestos guantes de látex al momento de los hechos.

Ambos están imputados por el delito de homicidio agravado reiterado, en concurso real, "por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos".

Durante la declaración del remisero Lázaro Víctor Sotacuro apuntó contra El Loco David , a quien calificó como “un albañil peruano” que lo contrató para hacer un viaje lo dejó en una fiesta peruana y luego tuvo que volver a buscarlo donde lo recoge con otras dos personas que estaban “embarradas”.

De acuerdo a la investigación, creen que este hombre es el autor material del triple femicidio y las torturas, según consignó el periodista Diego Gabriele en La Mañana por C5N. “Creen que es parte de los sicarios y que es un hombre muy pesado”, agregó y detalló que se encuentra prófugo y “está siendo buscado en el norte argentino”.

Embed - “EL LOCO DAVID”: otro de los SOSPECHOSOS por el TRIPLE FEMICIDIO de FLORENCIO VARELA

Quién es Alex Roger Ydone Castillo

Alex Roger Ydone Castillo (50), de nacionalidad peruana y con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, habría sido investigado en Perú, desde donde se solicitó su extradición en 2020 por su presunta participación en una red de tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con conversaciones filtradas y fuentes cercanas a la investigación, el hombre se habría radicado en Argentina hace al menos cinco o seis años, período en el cual habría mantenido vínculos con estructuras narco que operan entre San Justo y Florencio Varela.