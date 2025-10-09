Allanan la casa y el despacho de Espert: investigan vínculos con el empresario Fred Machado y ordenan secuestrar su teléfono

El legislador libertario, que pidió licencia hasta el 8 de diciembre de la Cámara de Diputados, recibió en el lugar a los oficiales que ingresaron a su domicilio. Entre tanto, pidió que la causa por lavado de dinero en la que fue imputado en San Isidro pase a Comodoro Py.

La Justicia allanó este jueves la vivienda del diputado José Luis Espert en la localidad bonaerense de Beccar y su despacho en el anexo de la Cámara de Diputados, en el marco de la causa que investiga los aportes del empresario Federico “Fred” Machado , acusado por narcotráfico y lavado de dinero, cuya extradición a Estados Unidos fue dispuesta por la Corte Suprema.

El operativo fue ordenado por el fiscal federal Federico Domínguez , quien además solicitó el secuestro del teléfono celular del legislador, así como de computadoras, notebooks y otros dispositivos tecnológicos. Los investigadores buscan determinar los vínculos entre Espert y Machado, así como el recorrido de presuntas transferencias millonarias que habrían tenido lugar en 2019.

El legislador libertario, imputado por haber recibido 200 mil dólares de Machado durante aquella campaña electoral, recibió a los oficiales en la puerta de su casa y permitió el ingreso de los agentes acompañado por sus abogados. De manera simultánea, otro grupo de efectivos requisó su oficina en el Congreso.

Horas antes, Espert había solicitado licencia en la Cámara de Diputados hasta el 8 de diciembre y pidió que la causa, actualmente radicada en San Isidro, sea trasladada a los tribunales de Comodoro Py.

El diputado libertario requirió que la causa que tramita en San Isidro en la que fue imputado por lavado de activos por la transferencia millonaria que le hizo "Fred" Machado, pase a la Justicia Federal. En los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, tramita una investigación abierta por los 36 vuelos que Espert realizó en los aviones del empresario cuya extradición a Estados Unidos fue confirmada por la Corte Suprema.

La investigación original era más amplia, por lavado de activos en el marco de la campaña presidencial 2019, pero luego se avanzó sobre los vuelos. La causa de los vuelos es llevada adelante por el juez Martínez de Giorgi, mientras que la investigación por la transferencia de 200 mil dólares está a cargo del juez de San Isidro Lino Mirabelli.

En esta última causa Espert fue imputado por el fiscal Federico Domínguez y el juez Mirabelli ya pidió medidas contra el diputado libertario relacionadas con sus bienes y cuentas bancarias.

Así detuvieron a Fred Machado, el empresario cercano a Espert denunciado por narcotráfico y lavado de dinero

La Policía Federal detuvo este martes por la tarde en Viedma al empresario Federico “Fred” Machado, acusado de delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero, luego de que la Corte Suprema dejara firme su extradición a los Estados Unidos. La medida fue dispuesta pocas horas después de que el máximo tribunal rechazara los últimos recursos presentados por su defensa.

En el video del operativo se observa a los agentes ingresando a la vivienda ubicada en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1, que conecta la capital rionegrina con el balneario El Cóndor. Machado, vestido con pantalón cargo beige y una campera azul, es esposado por un efectivo para ser trasladado bajo custodia al juzgado federal para completar los trámites de extradición.

La decisión de la Corte se produjo en medio del impacto político que generó la confirmación de su vínculo con el diputado y excandidato libertario José Luis Espert. Tras el escándalo, el presidente Javier Milei avaló la resolución judicial que habilita el envío del empresario a territorio estadounidense.

Machado será juzgado en Estados Unidos por cinco cargos, entre ellos asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína, además de delitos de fraude. La extradición había sido previamente ordenada por el Juzgado Federal de Neuquén y ahora cuenta con el aval definitivo del máximo tribunal.