Cuál es la trama de Alucinaciones, la película de terror que está entre lo más visto de Netflix Un lanzamiento de 2018 llegó a la gran N roja y está siendo tendencia entre los suscriptores.







Ahora llegó a la gran N roja una película de terror psicológico.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, en los últimos meses han aumentado notoriamente las series y las películas que atraparon a millones de televidentes. Asimismo, los suscriptores y usuarios se multiplican minuto a minuto, convirtiéndola en la más consumida en el mundo entero.

Ahora llegó a la gran N roja, una película de terror psicológico, se trata de Alucinaciones, un film estadounidense de 2018 que fue furor en cines y ahora lo es en esta popular plataforma de streaming. Un thriller sobrenatural que está siendo lo más visto este octubre 2025. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana largo.

Sinopsis de Alucinaciones, la película de terror psicológico que llegó a Netflix Un hombre que acaba de salir de una institución mental hereda una mansión al fallecer sus padres. Después de una serie de acontecimientos inquietantes, llega a creer que está obsesionado.

Tráiler de Alucinaciones Embed - Delirium | Trailer | Own it now on Digital, Blu-ray & DVD

Reparto de Alucinaciones El reparto de la película Alucinaciones, también conocida como Delirium (2018), incluye a los siguientes actores: Topher Grace como Tom

como Tom Kelli Barksdale como Chica adolescente

como Chica adolescente Genesis Rodriguez

Patricia Clarkson

Callan Mulvey