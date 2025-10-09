IR A
Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis en el hospital: "Se aman"

El exparticipante de Gran Hermano recibió el alta médica luego de 27 años, luego del accidente con la moto y decidió retomar su relación con la madre de sus hijas.

La recuperación de Thiago Medina continúa en proceso luego del accidente que sufrió con la moto, pero fue dado de alta luego de 27 años. Antes de irse del hospital, decidió pedirle casamiento a Daniela Celis, la madre de sus hijos, y se casarán en los próximos meses.

Thiago Medina estuvo internado 28 días y fue sometido a 3 operaciones
La mejor noticia: Daniela Celis confirmó que le dieron el alta a Thiago Medina

Luego de participar de Gran Hermano 2022, el grupo que integró Medina quedó muy unido y Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares, Lucila Tora Villar y más estuvieron presentes en todo momento con la familia de Thiago y Daniela. Una de ellas fue Romina Uhrig, una de las mejores amigas de Pestañela.

daniela thiago

“Le pregunté si seguía pensando en casarse con Dani y me dijo que sí. Renació el amor y él quiere casarse con ella”, contó la exdiputada en Mix TV.

Y agregó: “¡Ya se lo propuso! Estaba en terapia y le propuso casamiento. Fue así: “Thiago se despertó, vio a las nenas y al otro día le dijo si quería casarse con él. Ella lo ama a él, se aman los dos. Thiago ya camina, hoy se largó a caminar solito y entiende todo. Se acuerda de todo menos del accidente”.

