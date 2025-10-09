9 de octubre de 2025 Inicio
Entregaron el Premio Nobel de Literatura a un escritor húngaro "por su obra cautivadora y visionaria en medio del terror apocalíptico"

El prestigioso galardón de la academia sueca fue otorgado a László Krasznahorkai, quien escribió entre otras obras, Tango satánico.

Krasznahorkai tiene 71 años.

El Premio Nobel de Literatura fue otorgado al escritor húngaro László Krasznahorkai debido a "su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

Nacido el 5 de enero de 1954 en la pequeña ciudad de Gyula, cercana a la frontera con Rumania. Es reconocido por retratar magistralmente la brutal lucha entre el orden y el desorden.

Con 71 años, Krasznahorkai escribió numerosas novelas, relatos cortos y de no ficción. Entre sus obras más destacadas se encuentran Tango satánico, La melancolía de la resistencia, Guerra y guerra, y Al norte la montaña.

"Es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco. Pero hay más cuerdas en su arco, y pronto mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y finamente calibrado", describieron en la academia sueca.

Últimos 10 ganadores del Nobel de Literatura

  • 2016: Bob Dylan (EEUU)

  • 2017: Kazuo Ishiguro (Reino Unido)

  • 2018: Olga Tokarczuk (Polonia)

  • 2019: Peter Handke (Austria)

  • 2020: Louise Gluck (EEUU)

  • 2021: Abdulrazak Gurnah (Tanzania)

  • 2022: Annie Ernaux (Francia)

  • 2023: Jon Fosse (Noruega)

  • 2024: Han Kang (Corea del Sur)

  • 2025: László Krasznahorkai (Hungría)

