Entregaron el Premio Nobel de Literatura a un escritor húngaro "por su obra cautivadora y visionaria en medio del terror apocalíptico" El prestigioso galardón de la academia sueca fue otorgado a László Krasznahorkai, quien escribió entre otras obras, Tango satánico.







Krasznahorkai tiene 71 años.

El Premio Nobel de Literatura fue otorgado al escritor húngaro László Krasznahorkai debido a "su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

Nacido el 5 de enero de 1954 en la pequeña ciudad de Gyula, cercana a la frontera con Rumania. Es reconocido por retratar magistralmente la brutal lucha entre el orden y el desorden.

Con 71 años, Krasznahorkai escribió numerosas novelas, relatos cortos y de no ficción. Entre sus obras más destacadas se encuentran Tango satánico, La melancolía de la resistencia, Guerra y guerra, y Al norte la montaña.

"Es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco. Pero hay más cuerdas en su arco, y pronto mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y finamente calibrado", describieron en la academia sueca.