El pueblito cerca de Buenos Aires con ritmo pausado y mucha identidad rural

A unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , Azcuénaga se consolida como una de las escapadas más encantadoras de la provincia. Con su ritmo pausado e identidad rural , este pequeño pueblo invita a disfrutar de una jornada distinta, marcada por la buena comida, los paisajes de campo y la calidez de su gente.

Con poco más de un siglo de historia, Azcuénaga conserva el encanto de los pueblos bonaerenses tradicionales: calles de tierra , viejas casonas y una estación ferroviaria que aún conserva su estructura original . Su propuesta gastronómica es el gran atractivo para los visitantes que llegan cada fin de semana en busca de asado , cocina casera y productos regionales .

A su oferta culinaria se suman paseos culturales, espacios naturales y actividades para quienes buscan una pausa del ritmo urbano. La combinación entre turismo rural , historia y sabores locales lo convierte en una parada ideal para escaparse un día o pasar un fin de semana.

Azcuénaga pertenece al partido de San Andrés de Giles , y se encuentra a poco más de dos horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires. Rodeado de campo y silencio, conserva la esencia de los pueblos agrícolas que prosperaron alrededor del ferrocarril. Allí, el visitante puede recorrer la antigua estación de tren , la Casa Terrén , la capilla Nuestra Señora del Rosario construida en 1902 y distintos murales que cuentan la historia local.

Qué puedo hacer en Azcuénaga

El pueblo ofrece una experiencia de turismo comunitario y gastronómico, con varios puntos imperdibles. Entre sus espacios más visitados están el Club Recreativo Apolo, la panadería artesanal, el mercado de artesanos y la Posta de Figueroa. Además, cuenta con una destacada red de parrillas y restaurantes de campo que atraen a los fanáticos del asado. Algunos de los más populares son:

Almacén CT&Cía

Buffet Club Apolo

La Porteña

Le Four

Lo de Vero

Sitio Azcuénaga

Cucina De Santo

Posta Azcuénaga

Cada uno ofrece platos abundantes, recetas tradicionales y un ambiente rural que combina historia y hospitalidad.

Cómo llegar a Azcuénaga

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto más directo es por la Ruta Nacional 7 hasta San Andrés de Giles, y luego unos 13 kilómetros más hasta el acceso al pueblo. El camino se encuentra bien señalizado y en buen estado, con una duración estimada de dos horas en auto.

También existen opciones en transporte público, con colectivos que conectan Buenos Aires con San Andrés de Giles. Desde allí, se puede continuar en remis o vehículo particular hasta el centro del pueblo, ya que no hay transporte directo.