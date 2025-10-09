Israel anunció que no acatará el alto al fuego en Gaza hasta que el Gabinete apruebe el acuerdo En medio de las negociaciones para terminar con el conflicto tras dos años de guerra. Desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informaron que el acuerdo entrará en vigencia una vez que sea aprobado por su gabinete. Por







Durante las últimas horas, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo de paz para un intercambio de rehenes por prisioneros. Sin embargo, desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no acatará el alto al fuego en Gaza hasta que el Gabinete apruebe la tregua.

"Contrariamente a lo que informan los medios de comunicación árabes, la cuenta atrás de 72 horas solo comenzará una vez que el acuerdo sea aprobado en la reunión del gabinete, prevista para la tarde", expresaron desde la oficina del primer ministro israelí.

El acuerdo entre Israel y Hamás, que se firmará el jueves en Egipto, estipula que, en un plazo de 72 horas, el grupo islamista deberá liberar a unos 20 rehenes vivos, mientras que el Ejército israelí se retirará del territorio palestino.

Durante las negociaciones en El Cairo, Hamás presentó a los mediadores una lista de prisioneros palestinos cuya liberación de cárceles israelíes exige en esta primera fase del plan de tregua. Posteriormente, como parte del pacto, Hamás liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como fallecidos, capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.