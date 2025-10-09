Último adiós a Miguel Ángel Russo: una multitud despide al entrenador de Boca en La Bombonera

Live Blog Post

San Lorenzo hizo un minuto de silencio por la muerte de Miguel Ángel Russo

Tras confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo, San Lorenzo, al igual que muchos clubes se hicieron eco y enviaron sus condolencias a la familia, pero esta mañana en los entrenamientos algunos clubes hicieron un minuto de silencio en respeto al exentrenador.

“El plantel de San Lorenzo realizó un minuto de silencio, antes de empezar la práctica, en memoria de Miguel Ángel Russo. ¡Hasta siempre, Miguelo!”, compartió el club de Boedo acompaño de la foto del plantel en el círculo del campo de juego.