El fútbol, de luto

Último adiós a Miguel Ángel Russo: una multitud despide al entrenador de Boca en La Bombonera

El director técnico del Xeneize falleció a los 69 años en pleno ejercicio y será homenajeado por todos los hinchas en el Hall Central de Brandsen 805, según comunicó el club a través de redes sociales. Todo aquel que desee, podrá acercarse de durante toda la jornada del jueves. Se espera que continúe durante el viernes.

- 9 de octubre 2025 - 07:31

Miguel Ángel Russo tenía 69 años y estaba internado en su domicilio.

Luego de la confirmación del fallecimiento de Miguel Ángel Russo mientras estaba al frente de Boca, desde el club informaron que la Bombonera abrirá sus puertas el jueves de 10 a 22 horas para realizar un velorio con el fin de que los hinchas puedan acercarse a despedirlo en el Hall Central en Brandsen 805. Se espera que continúe el viernes de 10 a 12.

A través de un comunicado oficial, la institución escribió que el último adiós se dará durante toda la jornada del jueves y se extenderá hasta las primeras horas del viernes: “Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”.

Miguel Ángel Russo

El campeón de la Copa Libertadores 2007 con el Xenezie será despedido en las instalaciones y habrá un operativo de seguridad para que todo se pueda realizar de manera en paz. Se espera una multitud, pero, además de hinchas, también se espera la presencia de jugadores de otros clubes y dirigentes, ya que era respetado por todo el fútbol.

El DT se encontraba internado en su domicilio con pronóstico reservado y con un estado grave luego de una internación por una infección urinaria en septiembre. Cabe destacar que había afrontado un cáncer de vejiga y de próstata en 2017, el cual superó a través de tratamientos como quimioterapia y cirugías.

A raíz de esta situación, desde la Liga Profesional de fútbol anunciaron que el partido programado para el sábado a las 14:30 frente a Barracas Central fue postergado aún sin fecha confirmada.

San Lorenzo hizo un minuto de silencio por la muerte de Miguel Ángel Russo

Tras confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo, San Lorenzo, al igual que muchos clubes se hicieron eco y enviaron sus condolencias a la familia, pero esta mañana en los entrenamientos algunos clubes hicieron un minuto de silencio en respeto al exentrenador.

“El plantel de San Lorenzo realizó un minuto de silencio, antes de empezar la práctica, en memoria de Miguel Ángel Russo. ¡Hasta siempre, Miguelo!”, compartió el club de Boedo acompaño de la foto del plantel en el círculo del campo de juego.

San Lorenzo minuto de silencio Miguel Ángel Russo
El plante de San Lorenzo hizo un minuto de silencio por la muerte de Russo

El plante de San Lorenzo hizo un minuto de silencio por la muerte de Russo

Hinchas de Estudiantes, Rosario Central y San Lorenzo despiden a Russo

Miguel Ángel Russo dejó una marca en el fútbol argentino, no solo dentro del campo de juego, sino que también fuera donde se ganó el respeto de todos. En su despedida, y sin importar el color de la camiseta.

Por eso, hinchas de Estudiantes, Rosario Central y San Lorenzo se acercaron hasta La Bombonera para darle el último adiós, al entrenador que también estuvo en el banco de suplentes en dichos clubes y que supo dejar su legado.

El emotivo video que publicó Boca para despedir a Miguel Ángel Russo

En las primeras horas de este jueves, el Club Atlético Boca Junior publicó un emotivo video recordando unas palabras del entrenador.

“Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones”, publicaron en referencia a la reflexión de Russo en el mismo.

Según se escucha en el mismo, Russo expresaba que “es muy difícil decirle que no a Boca” y destacó que los hinchas “marca un después, siempre”. “Una de las claves de Boca es disfrutarlo. Donde voy, en algún aeropuerto, algún avión, siempre hay gente de Boca”, se lo escucha decir.

Gustavo Costas envió un sentido mensaje por la muerte de Miguel Ángel Russo

El entrenador de Racing también se expresó su dolor por la pérdida de su colega de Boca, quien falleció a los 69 años a causa de la lucha de una larga enfermedad.

“Hasta siempre, Miguel querido. Gracias por tu legado y por entregarte con tanta pasión a este deporte”, escribió junto a una foto de ambos abrazados en un encuentro donde se enfrentaron recientemente en el fútbol argentino.

image (6)
Dolor en el fútbol argentino: los hinchas despiden a Miguel Ángel Russo

Los primeros fanáticos se acercaron a La Bombonera para despedir al entrenador que ganó la última Copa Libertadores con Boca en 2007.

“Lo vamos a extrañar mucho” y “fue muy querido por todos los clubes del fútbol argentino”, son las palabras que salen de los fanáticos para recordar al técnico que tuvo una larga trayectoria no solo en el fútbol argentino sino también en el fútbol sudamericano.

Edinson Cavani también se despidió de Miguel Ángel Russo

El delantero, Edinson Cavani, que fue dirigido en Boca por Miguel Ángel Russo en este último período, también se despidió del entrenador dedicándoles un sentido mensaje.

GRACIAS Miguel por mostrarnos a todos ese valor tan importante que se llama “VALENTÍA”. Siempre fue al frente poniendo por delante los objetivos de todo su equipo antes que su situación personal que era muy brava, me sacaré el sombrero hoy y cada día por su fortaleza. Q.E.P.D”, publicó en su cuenta personal de Instagram.

cavani russo
Claudio Úbeda despidió a Miguel Ángel Russo: “Maestro, amigo, hermano”

El actual ayudante de campo utilizó sus redes sociales para enviar un cálido mensaje el entrenador que estuvo sus funciones en Boca hasta el encuentro correspondiente a la 9° fecha del Torneo Clausura frente a Central Córdoba.

“Maestro, amigo, hermano. Te voy a extrañar mucho. Tú huella es como la gloria eterna! Gracias, gracias, gracias”, escribió junto a una serie de fotos de ambos compartiendo dentro y fuera del campo de juego.

ubeda russo
Conmovedor: Real Madrid y Barcelona también despidieron a Miguel Ángel Russo

A través de redes sociales, los gigantes europeos expresaron su pésame no solo a Boca, sino también a los seres queridos y los familiares del DT.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/1976219032455086222?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976219032455086222%7Ctwgr%5E23206ebed77d251b4bfb89e131b34888ee642da4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17600115127630612&partner=&hide_thread=false
