Open House Buenos Aires: 140 espacios icónicos para conocer por dentro

El sábado 11 y domingo 12 de octubre se realizará la 12ª edición del festival. Habrá acceso a edificios tanto privados como públicos que se destacan por su valor patrimonial o estético. Horarios y recomendaciones.

El sábado 11 y domingo 12 de octubre se realizará la 12ª edición de Open House Buenos Aires , el festival que permite el acceso a edificios de la ciudad , tanto privados como públicos, que se destacan por su valor patrimonial o estético. También incluye recorridos al aire libre a pie o en bicicleta para explorar el acervo arquitectónico y urbanístico porteño, además de uno en buses eléctricos por la zona de Villa Riachuelo, Villa Soldati y Villa Lugano.

Luego de una pausa en 2023, el nutrido catálogo cuenta con más de 140 locaciones , que abarca desde edificios clásicos del centro como el Comega y la Casa Mínima hasta novedosos departamentos con diseños vanguardistas, para que los amantes del patrimonio de la ciudad disfruten de cerca de estas verdaderas joyas.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas, aunque en algunos casos, por cuestiones de espacio, es necesario hacer una reserva a través del sitio Eventbrite.

Creado en 1992 por la ONG británica Open City, el proyecto Open House realiza festivales y promueve conversaciones sobre arquitectura, diseño y urbanismo en más de 60 ciudades de todo el planeta . En 2023, más de 600 mil personas participaron de los eventos a nivel global.

El evento llegó a Buenos Aires en 2013 impulsado por la ONG CoHabitar Urbano y en sus primeras 11 ediciones participaron más de 340 edificios, que recibieron a más de 200.000 visitantes y contaron con el valioso aporte de 3.900 voluntarios.

Embed

Open House 2025: cuatro recomendaciones de edificios para visitar

Edificio Kavanagh: Florida 1065, Retiro

Edificio Kavanagh Hall Argentina.gob.ar

Un emblema porteño que no necesita presentación. Fue el primer rascacielos moderno de la ciudad, que hasta cuenta con un mito -desmentido por la historia- sobre la historia de amor trunca que originó su construcción. La visita permite recorrer partes comunes del edificio y un departamento del primer piso reformado por las arquitectas Alexa Sanguinetti y Catalina Delvecchio.

Requiere inscripción previa.

Sede Social del Club Ferro Carril Oeste: Federico García Lorca 350, Caballito

Sede social Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste

Una de las sedes más lindas de los clubes de AFA. Perla neo-Tudor construida en 1928, el edificio rebosa de referencias ferroviarias y su fuerte impronta inglesa, ya presente desde los leones y unicornios que saludan desde el balcón frontal. De paso, puede visitarse su estadio, el segundo más antiguo del país, y el museo del club, inaugurado en 2024.

Sábado 10-14hs/15-19hs.

Editorial Perfil: California 2715, Barracas

muro de Berlín editorial Perfil Editorial Perfil

Puede visitarse el espacio de la redacción, con una visión panorámica de 360 grados. Sin embargo, la vedette está en el hall de entrada: la extensión más grande del muro de Berlín fuera de Alemania.

Sábado 10-14hs/15-19hs.

Domingo 10-14hs/15-19hs.

Colón Fábrica: Av. Pedro de Mendoza 2163, La Boca

Colón Fábrica GCBA

Una oportunidad para conocer cómo se construyen los sueños. El Colón es uno de los pocos teatros fábrica del mundo, con talleres para producir todo lo necesario para las imponentes puestas en escena que lo colocan entre los más destacados del planeta.

Horario a confirmar.

Requiere inscripción previa.