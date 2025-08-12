12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Se conoce el veredicto contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi: "La prueba es muy contundente"

Javier Baños explicó a C5N que en el proceso judicial se vivieron "jornadas de debate muy cargadas, concentradas y con mucha intensidad". “Tenemos un dictamen pericial psiquiátrico y psicológico lapidario”, señaló sobre el acusado por abuso sexual contra la modelo. El TOC N°2 de Zárate-Campana se expedirá este miércoles.

Por

Se espera que el veredicto se conozca el miércoles. 

El juicio de Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual, entra en su fase final a la espera de que el El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana de a conocer este miércoles el veredicto. El abogado de la modelo, Javier Baños, explicó a C5N que en el proceso judicial se vivieron "jornadas de debate muy cargadas, concentradas y con mucha intensidad" y pudieron reunir pruebas "contundentes" y "lapidarias".

Julieta Prandi acusó a su exmarido Claudio Contardi.
Te puede interesar:

El abogado de Julieta Prandi aseguró que habrá "un fallo histórico y bisagra"

"Hubo muchas pruebas producidas en pocos días. Generalmente este tipo de procesos duren algunas jornadas más. Acá se trató de hacer un esfuerzo para concentrar la mayor cantidad de pruebas en el menor cantidad de días”, señaló en un primer momento el letrado durante una entrevista en el programa Mañanas Argentinas.

Luego describió que previo al inicio del juicio se vivieron "cinco años de burocracia sindical donde la otra parte trataba de poner palos en la rueda para que no se llegue al inicio del debate": "Felizmente se inició el juicio, se produjo la prueba y ahora estamos aguardando muy ansioso que el Tribunal dicte su veredicto. La prueba es muy contundente”.

julieta prandi
Julieta Prandi al llegar a una audiencia en el juicio contra su exmarido.&nbsp;

Julieta Prandi al llegar a una audiencia en el juicio contra su exmarido.

“Tenemos un dictamen pericial psiquiátrico lapidario, una pericia psicológica que también es la lapidaria”, agregó.

En relación al pedido de 50 años de prisión para Claudio Contardi, Baños lo justificó al afirmar que "tiene que ver por un lado que está recontra acreditado los hechos. Además no hay ninguna posibilidad para la duda en relación a las barbaridades que habla y padeció Julieta (Prandi)”.

"Si hubiera existido la pena de prisión perpetua la hemos pedido. Pedimos el máximo legal de la especie de pena que se trataba", completó.

Qué declaró Julieta Prandi en el juicio por abuso sexual contra su exmarido

La actriz Julieta Prandi tomó la palabra en la segunda jornada de audiencias correspondientes al juicio contra su exesposo Claudio Contardi, que tuvo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

La modelo y conductora fue una de las últimas en participar de los alegatos finales y, con profundo miedo, abrió su corazón: "Acá no se trata de dinero, si me sacó o no. Todo lo hice con mi trabajo, trabajo desde los 15".

"No me importa si se quedó todo, yo no necesito un palacio, un coche, ni nada. Lo único que yo necesito es justicia por mí y por todas las que estoy representando en este momento", expresó entre lágrimas y notablemente conmovida.

Prandi también habló sobre la revictimización que sufren las víctimas de violencia de género y apuntó: "Somos muchas y estamos cansadas de que nos traten de mentirosas, y que tengamos que repetir una y otra vez lo que nos pasó".

"Eso es muy doloroso y es muy humillante. No se lo deseo a nadie", describió la modelo y su voz se quebró diciendo: "Lo único que le pido a la justicia es que me dejen vivir en paz. Es lo único que estoy pidiendo".

Acto seguido, agregó: "Y si hoy, hasta que se sepa la condena, sepan que esa persona es capaz de todo. Él no se va a manchar las manos de sangre, pero lo considero digno de cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos, les pido que lo detengan, si no los voy a hacer responsables de lo que pase".

Según contó Mariela López Brown en De Una por C5N desde el propio edificio de Tribunales, los alegatos finales de Claudio Contarti fueron breves e hicieron referencia a que intentará limpiar su honor por su bien y el de sus hijos. Se espera, finalmente, que el veredicto se conozca el miércoles de la próxima semana.

Finalizada la audiencia, otro integrante del cuerpo de abogados de Prandi, Javier Baños, señaló a C5N que "el Tribunal se está desviviendo por la seguridad de Julieta y autorizó una custodia hasta la próxima audiencia". "Como hombre de derecho, confío ciegamente en la Justicia", agregó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Juicio de Julieta Prandi contra su exmarido por abuso sexual: la querella pidió 50 años de prisión

play

El crudo relato de los padres de Julieta Prandi: "Nos robaron cinco años de nuestra hija"

Contardi seguirá detenido mientras dure el juicio en su contra y se conozca la sentencia.

Juicio de Julieta Prandi por abuso sexual: rechazaron la prisión preventiva para su exmarido

Los famosos se conocieron en 2020 en medio del proceso judicial de ella contra su exmarido.

Emanuel Ortega declaró en el juicio por abuso a Julieta Prandi: "Una persona ultrajada y rota"

Julieta Prandi y Natalia, su hermana.

La hermana de Julieta Prandi cargó contra su excuñado: "Era una especie de carcelero"

La modelo destacó el apoyo personal y profesional de su psicóloga que fue testigo en el juicio.

Julieta Prandi, a la salida del juicio contra su exmarido: "Fue un calvario"

Rating Cero

“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.
play

Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo

El nuevo estreno que no te podés perder este mes.
play

Sigue respirando, la miniserie de solo 6 capítulos que te dejará sin palabras en Netflix: de qué se trata

Zac Efron siempre negó cambios estéticos y atribuyó su nueva fisonomía al crecimiento de sus músculos maseteros.

La impresionante transformación de Zac Efron: así fue su antes y después

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

Las emotivas palabras de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila Yankelevich: "Siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

últimas noticias

play

La odisea de conseguir trabajo: cientos de jóvenes buscan su primer empleo

Hace 7 minutos
Las ampollas extraviadas de un lote de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

Hace 25 minutos
La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

Hace 34 minutos
En junio de 2024, Milei y Noboa coincidieron en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador.

Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Hace 43 minutos
“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Hace 49 minutos