Se conoce el veredicto contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi: "La prueba es muy contundente"

Javier Baños explicó a C5N que en el proceso judicial se vivieron "jornadas de debate muy cargadas, concentradas y con mucha intensidad". “Tenemos un dictamen pericial psiquiátrico y psicológico lapidario”, señaló sobre el acusado por abuso sexual contra la modelo. El TOC N°2 de Zárate-Campana se expedirá este miércoles.

El juicio de Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual, entra en su fase final a la espera de que el El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana de a conocer este miércoles el veredicto. El abogado de la modelo, Javier Baños, explicó a C5N que en el proceso judicial se vivieron "jornadas de debate muy cargadas, concentradas y con mucha intensidad" y pudieron reunir pruebas "contundentes" y "lapidarias".

"Hubo muchas pruebas producidas en pocos días. Generalmente este tipo de procesos duren algunas jornadas más. Acá se trató de hacer un esfuerzo para concentrar la mayor cantidad de pruebas en el menor cantidad de días”, señaló en un primer momento el letrado durante una entrevista en el programa Mañanas Argentinas.

Luego describió que previo al inicio del juicio se vivieron "cinco años de burocracia sindical donde la otra parte trataba de poner palos en la rueda para que no se llegue al inicio del debate": "Felizmente se inició el juicio, se produjo la prueba y ahora estamos aguardando muy ansioso que el Tribunal dicte su veredicto. La prueba es muy contundente ”.

“Tenemos un dictamen pericial psiquiátrico lapidario, una pericia psicológica que también es la lapidaria” , agregó.

Julieta Prandi al llegar a una audiencia en el juicio contra su exmarido.

En relación al pedido de 50 años de prisión para Claudio Contardi, Baños lo justificó al afirmar que "tiene que ver por un lado que está recontra acreditado los hechos. Además no hay ninguna posibilidad para la duda en relación a las barbaridades que habla y padeció Julieta (Prandi)”.

"Si hubiera existido la pena de prisión perpetua la hemos pedido. Pedimos el máximo legal de la especie de pena que se trataba", completó.

Qué declaró Julieta Prandi en el juicio por abuso sexual contra su exmarido

La actriz Julieta Prandi tomó la palabra en la segunda jornada de audiencias correspondientes al juicio contra su exesposo Claudio Contardi, que tuvo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

La modelo y conductora fue una de las últimas en participar de los alegatos finales y, con profundo miedo, abrió su corazón: "Acá no se trata de dinero, si me sacó o no. Todo lo hice con mi trabajo, trabajo desde los 15".

"No me importa si se quedó todo, yo no necesito un palacio, un coche, ni nada. Lo único que yo necesito es justicia por mí y por todas las que estoy representando en este momento", expresó entre lágrimas y notablemente conmovida.

Prandi también habló sobre la revictimización que sufren las víctimas de violencia de género y apuntó: "Somos muchas y estamos cansadas de que nos traten de mentirosas, y que tengamos que repetir una y otra vez lo que nos pasó".

"Eso es muy doloroso y es muy humillante. No se lo deseo a nadie", describió la modelo y su voz se quebró diciendo: "Lo único que le pido a la justicia es que me dejen vivir en paz. Es lo único que estoy pidiendo".

Acto seguido, agregó: "Y si hoy, hasta que se sepa la condena, sepan que esa persona es capaz de todo. Él no se va a manchar las manos de sangre, pero lo considero digno de cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos, les pido que lo detengan, si no los voy a hacer responsables de lo que pase".

Según contó Mariela López Brown en De Una por C5N desde el propio edificio de Tribunales, los alegatos finales de Claudio Contarti fueron breves e hicieron referencia a que intentará limpiar su honor por su bien y el de sus hijos. Se espera, finalmente, que el veredicto se conozca el miércoles de la próxima semana.

Finalizada la audiencia, otro integrante del cuerpo de abogados de Prandi, Javier Baños, señaló a C5N que "el Tribunal se está desviviendo por la seguridad de Julieta y autorizó una custodia hasta la próxima audiencia". "Como hombre de derecho, confío ciegamente en la Justicia", agregó.