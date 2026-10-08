Investigan la muerte de un soldado en la Base Aérea de Morón: tenía un disparo en la cabeza La víctima, de 20 años, era oriunda de Córdoba y estaba cumpliendo el servicio de guardia. La Justicia Federal secuestró su celular y el arma reglamentaria para peritar, mientras la principal hipótesis apunta a que se quitó la vida. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió cuando el oficial estaba solo en un puesto de vigilancia. Redes sociales

Un joven oficial de 20 años fue encontrado con un disparo en la cabeza en la Base Aérea Militar de Morón, y la investigación apunta a que fue un suicidio.

La tragedia sucedió en el predio de las Fuerzas Armadas, ubicado en Fray Santa María de Oro y Máximo Paz, donde hallaron a la víctima, quien era oriunda de Río Tercero, Córdoba, con una herida de su arma reglamentaria.

Según se pudo reconstruir, el militar estaba de guardia con un grupo de compañeros a los que les dijo que se fueran a descansar que él se quedaba solo en el puesto de vigilancia. Tres horas más tarde, sus colegas volvieron al lugar y encontraron la trágica escena y dieron aviso a las autoridades.

El caso es investigado por el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, junto a la Secretaría N° 5 de Lorena Reynoso, y si bien la causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte", la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se habría tratado de un suicidio.

Comunicado de la Fuerza Aérea Por su parte, la Fuerza Aérea Argentina emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente el fallecimiento del suboficial subalterno, confirmó la activación de los protocolos correspondientes y aseguró que puso todos los medios a disposición de la Justicia para colaborar con el esclarecimiento del hecho.