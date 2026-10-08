8 de octubre de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: comienzan los alegatos

Los primeros en exponer serán los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que acusaron a los siete imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

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Las audiencias de alegatos finalizarán el 22 de octubre. Tras ello, los acusados podrán dar sus últimas palabras

El juicio por la muerte de Diego Maradona entra en instancias de alegatos a partir de este jueves. Los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, expondrán sus argumentos, quienes acusan a los siete imputados por homicidio simple con dolo eventual.

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Según el cronograma anunciado por le Tribunal Oral en lo Criminal N°7, los representantes del Ministerio Público Fiscal, que serán los primeros en tomar la palabra, tendrán un máximo de cuatro horas para alegar, aunque es probable que no utilicen el total del tiempo.

Esta exposición será más que importante ya que definirán si mantienen la imputación inicial por homicidio simple con dolo eventual contra los siete imputados de la causa. Además, la particularidad de esta jornada es que será transmitida por el canal oficial de YouTube de la Suprema Corte Bonaerense.

Unas de las primeras en llegar a los Tribunales de San Isidro fue Verónica Ojeda, quien ante los periodistas reconoció que "es un día importante para la familia": "Queremos justicia y la va haber. Son un montón de sentimientos encontrados, como siempre, pero creo en los jueces".

Por otro lado, al ser consultada por el pedido de las sentencias a los acusados, la madre de Diego Fernando reconoció que su deseo es "tener paz" y que "Diego descanse en paz y que toda la familia la pueda tener, también": "Espero penas duras. Desde la suspensión del juicio con lo que pasó con la jueza Makintach, fueron dos años arduos, duros, dolorosos y por eso queremos que termine todo".

Otras de las personas que dieron el presente fue Claudia Villafañe, quien aseguró que fue a acompañar a sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, pero prefirió no hacer declaraciones ante la prensa.

Al final de la palabra de los funcionarios judiciales, se dará inicio a los alegatos de la querella donde el primero en expresarse delante de los jueces, Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, será el abogado de Diego Maradona Junior, Eduardo Ramírez. Él, como el resto de las querellas, tendrá un máximo de dos horas para exponer su conclusión.

El neurocirujano, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlin, son los profesionales imputados que enfrentarán una posible condena de entre ocho y 25 años de prisión.

Para la Fiscalía y las querellas, Maradona agonizó 12 horas y murió a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada. Sin embargo, los defensores de los acusados aseguran que el deceso se trató de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: cómo será el cronograma de los alegatos

Las audiencias de los alegatos continuarán el martes 13 con las exposiciones del abogado Mario Baudry, representación de Dieguito Fernando, y Félix Linfante, representante legar de Jana Maradona.

El miércoles 14 será el turno de Fernando Burlando, por Gianinna y Dalma Maradona, y Pablo Jurado, por las hermanas del Diez. Por su parte, el 20, 21 y 22 de octubre harán lo propio las defensas de los acusados. En ese contexto, los imputados tendrán oportunidad de dar sus últimas palabras antes de que el tribunal se retire a deliberar.

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