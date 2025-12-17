17 de diciembre de 2025 Inicio
Revelaron cómo fue el hallazgo del soldado encontrado muerto en la Quinta de Olivos

Rodrigo Gómez fue encontrado sin vida en la mañana del martes. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado lleva adelante la causa, mientras se esperan los resultados de la autopsia.

Rodrigo Gómez tenía una deuda de $2 millones.

Continúan las investigaciones para conocer más detalles sobre la misteriosa muerte de Rodrigo Gómez, el soldado que apareció muerto en la Quinta de Olivos. Durante las últimas horas trascendió cómo fue el hallazgo del cuerpo en la residencia presidencial.

De acuerdo con el comunicado emitido por Vocería Presidencial, el efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar fue hallado sin vida en uno de los puestos internos por uno de sus compañeros.

Si bien no hubo informaciones oficiales, trascendió que el cuerpo contenía un disparo en la cabeza probablemente hecho por una FAL, un fusil al que tenía acceso el agente de seguridad.

De todas maneras, durante este miércoles se lleva adelante la autopsia que finalmente determinará el causal de la muerte. Esta se realiza Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con la investigación que quedó en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La causa quedó a cargo de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la Policía Federal bajo las directivas del juzgado.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

El soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos fue identificado como Rodrigo Gómez y tenía 21 años. Se trata de un joven que pertenecía al Ejército Argentino y realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial.

Gómez era oriundo de la provincia de Misiones e integraba el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, que se encarga de la custodia presidencial. Según revelaron fuentes policiales, habría dejado una carta que podría confirmar la principal hipótesis del suicidio.

Si bien aún no hay confirmación oficial, en el escrito explicaría los motivos de la drástica decisión: se debería a una deuda cercana a los $2.000.000 con diferentes entidades bancarias, que le reclamaban saldar el déficit económico.

“Se presume que esa deuda sería más grande a nivel familiar y con posibles compañeros de trabajo. Por eso el grupo de investigadores que encabeza la jueza Sandra Arroyo Salgado comenzó a tomar declaraciones a jefes y compañeros del joven para saber si había gente que supiera algo con respecto a lo que dejó escrito”, explicó el periodista Leo García en De Una por C5N.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno, “en horas de la madrugada, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”.

En el mismo texto oficial se señala que el soldado de Fuerzas Armadas apareció sin vida “en uno de los puestos internos”, por lo que de inmediato "se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento".

