14 de marzo de 2026 Inicio
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Inundaciones en Tucumán: la provincia continúa en alerta amarilla por lluvias y tormentas

Cerca de 15 mil evacuados se registraron: la localidad de La Madrid fue la más afectada. Sin embargo, en el pronóstico extendido las precipitaciones continuarán durante el fin de semana.

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Las lluvias y tormentas continuarán durante el fin de semana. 

Comunicación Tucumán

La provincia de Tucumán atraviesa una situación crítica debido a un temporal que dejó saldo de 15,000 evacuados en todo el territorio, siendo la localidad de La Madrid el punto más afectado con aproximadamente 6,000 habitantes sufriendo las consecuencias del agua.

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Las intensas lluvias, que llegaron a registrar 170 mm en un solo día, provocaron que el agua alcanzara alturas de entre 1.70 y 2 metros en algunas zonas, obligando a los vecinos a refugiarse en los techos de sus casas o pasan los días al costado de la ruta.

En La Madrid, la disposición de la ruta dificultó el drenaje natural, lo que llevó a las autoridades a decidir la ruptura de la carretera para permitir que el agua escurriera.

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Actualmente, cientos de personas permanecen acampando a la vera de la Ruta 137 bajo gazebos, toldos o carpas improvisadas, donde pasan las noches en condiciones sanitarias precarias y con recursos limitados.

El pronóstico meteorológico no es alentador para la región. Si bien se espera un alivio temporal durante el domingo, se prevén nuevas tormentas para el lunes y persistencia de lluvias aisladas durante las próximas dos semanas.

Pronóstico extendido para Tucumán

Durante el sábado 14, se esperan tormentas de variada intensidad con una probabilidad de lluvia de hasta el 100% durante la noche, acompañadas de una temperatura máxima de 26°. Aunque el domingo 15 comenzará con algunas tormentas aisladas por la mañana, se prevé una mejora gradual hacia la tarde con una máxima de 27° y una mínima de 18°, ofreciendo un breve respiro frente a las precipitaciones constantes.

Tucumán 14-3-26
Pronóstico extendido del SMN.

Pronóstico extendido del SMN.

Para el inicio de la próxima semana, el calor volverá a ganar terreno con un ascenso de las marcas térmicas, alcanzando los 30° el lunes y manteniéndose cerca de los 29° el martes. Sin embargo, la humedad persistirá, manteniendo la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas (entre un 10% y 40%) principalmente durante las tardes y noches. Recién hacia el miércoles 18 se espera una disminución de la nubosidad y condiciones más estables, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

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