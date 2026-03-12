12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Temporal en Tucumán: por las inundaciones cientos de familias durmieron al costado de la ruta

Las tormentas afectaron principalmente la localidad de La Madrid, tras el desborde del río Marapa, cientos de personas esperan ser trasladadas a centros de evacuación.

Por

Cayeron 130 milímetros

Gobierno de Tucumán.
Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.
Te puede interesar:

La Policía de la Ciudad cerró dos búnkers, secuestró droga y detuvo a cinco personas

Miguel, un vecino que recorrió la zona, denunció que desde el viernes pasado había gente inundada. "Las banquinas y cunetas están llenas de monte. No hay un desagüe como la gente", sentenció, señalando que la falta de limpieza impide que el agua drene.

Embed

La emergencia lejos está de terminar, ya que se prevé que las condiciones climáticas sigan siendo adversas. Según la información disponible, está previsto que continúe lloviendo durante el resto de la semana, lo que dificulta el uso de maquinaria pesada en el terreno, ya que el suelo se encuentra totalmente abnegado.

"La gente perdió todo", remarcó Miguel en diálogo con C5N. La lluvia no da tregua en Tucumán, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la ciudad de San Miguel de Tucumán registró un récord con 128 milímetros para el mes de marzo, una marca superior al récord de 124,4mm vigente desde el 6 de marzo de 1985.

Según informó el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, las autoridades están trasladando "a personas con enfermedades de base al Hospital de Simoca. Si bien el hospital local de La Madrid no está comprometido estructuralmente, se encuentra rodeado por el agua, lo que impide realizar internaciones en el edificio. Por ello, garantizamos la asistencia médica y de enfermería de forma externa para asistir a quien lo necesite".

Temporal e Tucumán: el drama de los pobladores de La Madrid

Juan Leguizamón, vecino de La Madrid, contó la situación que atraviesa a La Mañana, por C5N. "Estamos mal, el agua no baja, todo el pueblo está lleno de agua. No hay mejoría de nada. Empezó anoche como a las 4 de la mañana, estamos con el agua hasta la cintura", describió.

"Yo tengo a mi señora y mi nena y un varón, las mandé a ellas a Concepción y me he quedado con mi hijo cuidando la casa, estamos sin dormir. Estamos en la estación de ferrocarril. Ya empezó a entrar el agua. Mi casa está inundada ya adentro, he levantado las pocas cosas que he podido levantar", relató.

El hombre recordó otro incidente meteorológico similar en 2017, aunque destacó que en aquel entonces "a mi casa no ha entrado tanta agua, no más de 50 centímetros".

"La gente levantó lo que pudo y se fue a la ruta a acampar, es poca la gente que quedó dentro del pueblo. La gente tiene miedo de los robos", explicó.

Noticias relacionadas

Dos personas murieron en el acto atrapadas dentro del utilitario donde viajaban. 

Impactante choque en Santa Fe: dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un violento accidente

La prevención del chikungunya implica evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Avanza la fiebre chikungunya en el Norte: confirman el primer caso en Jujuy

Los ladrones se dieron cuenta que transportaban un féretro y abandonaron el vehículo. 

Macabra sorpresa: robaron una ambulancia, pero tuvieron que abandonarla luego de lo que descubrieron adentro

El caso del hombre que creyó tener migrañas pero obtuvo otro diagnóstico inesperado

Tenía muchos dolores de cabeza, un episodio lo asustó y el diagnóstico reveló algo inesperado: qué le pasó

La inusual nota que recibió la argentina en su nuevo departamento

Dura bienvenida: es argentina, se mudó a España y fue viral por la recepción de sus vecinos

Con el avance de los trabajos se estima que el tiempo deviaje entre Retiro y Tigre podría reducirse en unos 10 minutos amediados de este año.

El tren Mitre vuelve a circular con normalidad: ya llega hasta Retiro tras las obras de señalamiento

Rating Cero

Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.
play

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

“DOC” es un drama médico de seis episodios centrado en el doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna en un hospital cuya vida cambia de forma radical tras sufrir un intento de asesinato. 
play

Cuál es la trama de DOC, la serie médica con un inicio poco habitual que estrenó Netflix y ya es furor

¿Quién será el ganador de MasterChef?
play

Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

En los últimos días, Netflix sumó a su catálogo la Vladimir, una producción que rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma en Argentina.
play

Así es Vladimir, la polémica serie erótica con drama y obsesión que es de lo más visto de Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Girl from Nowhere: The Reset”, “en un universo distinto, Nanno se hace pasar por una estudiante nueva para exponer la crueldad que la rodea y usa el poder, la culpa y el deseo contra quienes abusan de los demás.”
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La chica nueva, el reinicio, la serie con mucho suspenso que está sorprendiendo a todos

últimas noticias

El bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado está compuesto por 10 legisladores.

El radicalismo se pliega a La Libertad Avanza y rechaza el aumento de las dietas de los senadores

Hace 18 minutos
La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra bronquiolitis, influenza y Covid-19

La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra "bronquiolitis, influenza y Covid-19"

Hace 21 minutos
Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Hace 39 minutos
play
Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.

La Policía de la Ciudad cerró dos búnkers, secuestró droga y detuvo a cinco personas

Hace 48 minutos
play
Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

Hace 48 minutos