Taylor Swift celebró la victoria de los Knicks en la NBA y su baile se volvió viral Acompañada por otros actores reconocidos, la cantante pop celebró el triunfo de su equipo en la final con una efusividad que empezó a circular rápidamente en redes. Agregar C5N en









Taylor Swift se hizo viral por este baile en la final de la NBA. Captura video

Taylor Swift asistió al cuarto partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden para alentar a los New York Knicks. Un baile espontáneo junto a la actriz Mariska Hargitay se convirtió en uno de los videos más compartidos de la jornada. La cantante lució una camiseta con la inscripción “Stevie Knicks”, en referencia al equipo neoyorquino. La presencia de Swift volvió a alimentar las versiones sobre una posible boda con Travis Kelce en Nueva York. La clasificación de los New York Knicks en las Finales de la NBA sigue generando repercusiones más allá del deporte. En medio de la euforia que se vivió en el Madison Square Garden, Taylor Swift se convirtió en una de las protagonistas de la noche luego de que un video suyo celebrando la victoria del equipo comenzara a circular de manera masiva en redes sociales.

La cantante asistió al cuarto partido de la serie junto a las hermanas Este y Alana Haim y compartió la velada con varias figuras conocidas que suelen acompañar al conjunto neoyorquino. Sin embargo, el foco de atención terminó puesto en un momento inesperado que ocurrió en las tribunas cuando los Knicks sellaron una remontada que despertó la ilusión de los hinchas.

Vestida con una remera azul con la inscripción “Stevie Knicks”, Swift siguió el encuentro con entusiasmo y no ocultó su alegría cuando llegó el desenlace favorable para el equipo. Entre los asistentes también estuvieron el actor Ben Stiller, el cineasta Spike Lee y la actriz Mariska Hargitay, quien terminó compartiendo con la artista una de las escenas más comentadas de la jornada.

Taylor Swift compartió con otros famosos la primera fila para la final de la NBA Getty Images Cómo fue el baile viral de Taylor Swift en la NBA Tras la victoria de los Knicks, las cámaras captaron a Taylor Swift y Mariska Hargitay celebrando desde sus ubicaciones en el estadio con un baile que rápidamente se volvió tendencia en distintas plataformas. Las imágenes muestran a ambas moviéndose al ritmo de la música del recinto mientras saludaban a otros espectadores y festejaban el resultado.

El video acumuló millones de reproducciones en pocas horas y fue replicado por cuentas dedicadas al deporte, el espectáculo y la cultura pop. Muchos usuarios destacaron la naturalidad de la cantante y la forma en que vivió el partido, mientras que otros señalaron que su presencia terminó generando casi tanta conversación como el propio encuentro.

Taylor Swift y Mariska Hargitay en la final de la NBA Ig @nyknicks La visita al Madison Square Garden también reactivó los rumores sobre una posible boda entre Swift y Travis Kelce. En las últimas semanas, medios estadounidenses como TMZ y Page Six publicaron versiones que ubican al histórico estadio entre los posibles escenarios para una futura ceremonia. Hasta el momento, ni la artista ni su entorno confirmaron esa información.