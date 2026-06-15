La emotiva despedida de Marcelo Tinelli a Gaspi: "Tenía el humor de VideoMatch"

Totalmente conmovido, el conductor despidió al youtuber y al cineasta Lucas Vignale, ambos argentinos víctimas de un accidente de helicóptero en Brasil.

Marcelo Tinelli también se mostró totalmente conmocionado por la muerte del youtuber Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, y del director de cine Lucas Vignale , quienes murieron por un accidente de helicóptero cuando estaban en Brasil.

Desde Miami, el conductor arrancó su programa de stream haciendo referencia a la triste noticia ocurrido durante este domingo, le dedicó dicha emoción a las familias de las víctimas argentinas y reveló el vínculo personal que lo unía a las víctimas.

Comenzó la emisión de Infobae Mundial con un mensaje directo a los familiares del creador de contenido de 23 años. “ Este programa, ante todo, vamos a dedicárselo a un chico que tuvimos una noticia muy fea. Tenía la oportunidad de haberlo visto en las redes y me encantaba lo que hacía”.

En esa línea, reveló que se sentía reflejado con el humor del influencer con su programa que fue furor en los 90: “Para mí era el que tenía más el humor de VideoMatch, de todos los chicos que están en redes hoy”. “La muerte de Gaspi hoy fue para mí algo muy fuerte. También muere un chico, que además es muy amigo de mi hijo, y dirigió la película El Tren Fluvial, que es el primer largometraje que hacía, que es Lucas Vignale de 28 años”, se explayó y destacó que acompañan a sus familias.

Por último, indicó: “Este programa va dedicado a la familia de Gaspi, que a mí, sinceramente me hacía reír mucho . Ese chico, si hoy estuviéramos al aire, tranquilamente podría haber estado en Videomatch. Y Lucas me parece un talento espectacular ”.

Embed "ERA EL QUE MÁS TENÍA EL HUMOR DE VIDEOMATCH"



Marcelo Tinelli recordó a Gaspi en Infobae Mundial y le dedicó el programa a su familia



El programa completo en nuestro canal de YouTube. pic.twitter.com/JclNf0nind — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) June 15, 2026

Cómo fue el accidente en el que murieron los argentinos Gaspi y Lucas Vignale

El choque entre dos helicópteros ocurrió a las 8:59 hora local de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil, que dejó seis víctimas fatales. Entre ellas se encontraban los argentinos Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el productor audiovisual Lucas Vignale, pero también perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree, junto a otras tres personas.

Al llegar al lugar, los bomberos hallaron cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave y, minutos después, localizaron a una sexta víctima en el segundo helicóptero, que se precipitó a unos cien metros del primer punto de impacto. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó en el estacionamiento de un complejo comercial y provocó un incendio que alcanzó una estación de carga y desencadenó explosiones en cadena.

En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.