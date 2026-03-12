Todos por La Madrid: cómo ayudar a los damnificados por las inundaciones en Tucumán

Tras el desborde que afectó a miles de familias en el sur de la provincia, se habilitaron diversos centros de recepción de donaciones. Se necesitan con urgencia alimentos no perecederos, agua, elementos de limpieza y de higiene personal.

La ciudad de La Madrid, en la provincia de Tucumán, vive horas críticas debido a las intensas precipitaciones que provocaron inundaciones generalizadas en toda la provincia con un saldo de 15.000 evacuados, de los cuales 4.500 corresponden a la localidad del sudeste tucumano, en el departamento Graneros.

El temporal generó anegamientos e interrumpió la circulación en rutas y caminos: cayeron 170 milímetros en un día, lo mismo que suele llover en todo el mes. Ante la urgencia, organizaciones sociales, clubes y bomberos iniciaron una red de asistencia inmediata para recolectar suministros esenciales para las personas que sufrieron pérdidas totales.

El foco de la ayuda está puesto en la prevención de enfermedades y la limpieza de los hogares y la higiene personal, por lo que se necesitan donaciones urgentes de espirales, repelentes y productos de desinfección para cuando baje el agua. Además, solicitaron pañales para niños y para adultos.

Desde la Fundación Construir Juntos están recolectando alimentos no perecederos, agua y productos de limpieza que se reciben de 10 a 20 en Lola Mora 545, esquina Brasil (en la localidad tucumana de Yerba Buena), para llevar a la jurisdicción de Los Gómez y tratar de llegar hasta Los Romanos.

"Hay un solo almacén en la zona enviando alimentos a las casas", aseguró Micaela a C5N. Ella es una de los 60 voluntarios que viajará el sábado hasta uno de los lugares donde la gente que no puede moverse de su vivienda, y quien relató que los vecinos están "desesperados".

Fundación Creando Sonrisas Redes sociales

También se reciben donaciones en la Fundación Creando Sonrisas. Agustina Serrano habló con C5N y detalló que se necesita ropa de abrigo, alimentos no perecederos, colchones, agua, repelente, espirales y artículos de limpieza. Los puntos donde se pueden acercar quienes quieran colaborar son: Corrientes 665 (Barrio Norte), Crisóstomo Álvarez 1271 (Barrio Sur), Santo Domingo 465 (Yerba Buena) y en la calle Independencia y Huemul. También colabora en la colecta solidaria la empresa Expreso TransNort.

Coordinación y contacto de Red Solidaria

Desde la Red Solidaria articularon con la filial del club River Plate en Tucumán, la Fundación Seamos Puente y con integrantes de la red Tucumán Solidario. "Ante catástrofes naturales se arma todo el equipo y trabajamos en conjunto con distintas organizaciones", destacó el director Martín Giovio a C5N.

Como sucedió en otras catástrofes, la Red Solidaria organiza campañas urgentes articulando la recepción y distribución de donaciones esenciales como agua, alimentos, artículos de limpieza, ropa, colchones y frazadas para los damnificados.

Perspectivas para el regreso, tras las inundaciones

Mientras las familias aguardan al costado de la ruta 157, resguardando sus pocas pertenencias en toldos improvisados, son asistidas por la solidaridad de los vecinos y de las asociaciones sin fines de lucro. La mayor preocupación se centra en el estado en que quedaron las viviendas para cuando vuelvan. Mientras, las autoridades del gobierno provincial, encabezado por Osvaldo Jaldo, mantienen el comité de emergencia activo, monitoreando los pronósticos del clima para el resto de la semana.