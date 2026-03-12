12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Todos por La Madrid: cómo ayudar a los damnificados por las inundaciones en Tucumán

Tras el desborde que afectó a miles de familias en el sur de la provincia, se habilitaron diversos centros de recepción de donaciones. Se necesitan con urgencia alimentos no perecederos, agua, elementos de limpieza y de higiene personal.

Por
La mitad de los habitantes terminaron con sus casas anegadas.

La mitad de los habitantes terminaron con sus casas anegadas.

Redes sociales

La ciudad de La Madrid, en la provincia de Tucumán, vive horas críticas debido a las intensas precipitaciones que provocaron inundaciones generalizadas en toda la provincia con un saldo de 15.000 evacuados, de los cuales 4.500 corresponden a la localidad del sudeste tucumano, en el departamento Graneros.

La Corte rechazó con fuertes términos el fallo de primera instancia.
Te puede interesar:

La Corte revocó un fallo que permitía la triple filiación de un niño

El temporal generó anegamientos e interrumpió la circulación en rutas y caminos: cayeron 170 milímetros en un día, lo mismo que suele llover en todo el mes. Ante la urgencia, organizaciones sociales, clubes y bomberos iniciaron una red de asistencia inmediata para recolectar suministros esenciales para las personas que sufrieron pérdidas totales.

El foco de la ayuda está puesto en la prevención de enfermedades y la limpieza de los hogares y la higiene personal, por lo que se necesitan donaciones urgentes de espirales, repelentes y productos de desinfección para cuando baje el agua. Además, solicitaron pañales para niños y para adultos.

Fundación Construir Juntos

Desde la Fundación Construir Juntos están recolectando alimentos no perecederos, agua y productos de limpieza que se reciben de 10 a 20 en Lola Mora 545, esquina Brasil (en la localidad tucumana de Yerba Buena), para llevar a la jurisdicción de Los Gómez y tratar de llegar hasta Los Romanos.

"Hay un solo almacén en la zona enviando alimentos a las casas", aseguró Micaela a C5N. Ella es una de los 60 voluntarios que viajará el sábado hasta uno de los lugares donde la gente que no puede moverse de su vivienda, y quien relató que los vecinos están "desesperados".

Fundación Creando Sonrisas

También se reciben donaciones en la Fundación Creando Sonrisas. Agustina Serrano habló con C5N y detalló que se necesita ropa de abrigo, alimentos no perecederos, colchones, agua, repelente, espirales y artículos de limpieza. Los puntos donde se pueden acercar quienes quieran colaborar son: Corrientes 665 (Barrio Norte), Crisóstomo Álvarez 1271 (Barrio Sur), Santo Domingo 465 (Yerba Buena) y en la calle Independencia y Huemul. También colabora en la colecta solidaria la empresa Expreso TransNort.

Coordinación y contacto de Red Solidaria

Desde la Red Solidaria articularon con la filial del club River Plate en Tucumán, la Fundación Seamos Puente y con integrantes de la red Tucumán Solidario. "Ante catástrofes naturales se arma todo el equipo y trabajamos en conjunto con distintas organizaciones", destacó el director Martín Giovio a C5N.

Como sucedió en otras catástrofes, la Red Solidaria organiza campañas urgentes articulando la recepción y distribución de donaciones esenciales como agua, alimentos, artículos de limpieza, ropa, colchones y frazadas para los damnificados.

Perspectivas para el regreso, tras las inundaciones

Mientras las familias aguardan al costado de la ruta 157, resguardando sus pocas pertenencias en toldos improvisados, son asistidas por la solidaridad de los vecinos y de las asociaciones sin fines de lucro. La mayor preocupación se centra en el estado en que quedaron las viviendas para cuando vuelvan. Mientras, las autoridades del gobierno provincial, encabezado por Osvaldo Jaldo, mantienen el comité de emergencia activo, monitoreando los pronósticos del clima para el resto de la semana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La provincia de Buenos Aires será afectada por lluvias débiles. 

¿Llega un nuevo frente frío al AMBA? Continúan las tormentas y descienden las temperaturas

Varis provincias en el norte del país están bajo alerta por tormentas. 

El bloqueo atmosférico sobre Buenos Aires llega a su fin: cuándo vuelven las lluvias y tormentas

Las tormentas afectan el centro y norte de Argentina. 

Desaparece el verano y ya llega el frío: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

play

Inundaciones, derrumbes y rutas cortadas tras el temporal en Mendoza: el drama de los que perdieron todo

Las fuertes lluvias se ciernen sobre varias zonas del país en el comienzo de semana.

Se acaba el calor y adelanta el otoño: vientos, tormentas y alerta amarilla en seis provincias

play

Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y obligó a reprogramar la fiesta de la Vendimia

Rating Cero

Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Santiago Del Moro anunció otra inminente eliminación en Gran Hermano: todos los detalles

La conductora de Masterchef desmintió las acusaciones y aseguró que los animales están a resguardo en una jaula  por su integridad física. 

Escándalo en Nordelta: acusaron a Wanda Nara por maltrato animal y ella culpó a los carpinchos

La plataforma de streaming transmitirá en vivo desde los cuatro escenarios principales.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo ver el festival en vivo por streaming

El cordobés regresa a los escenarios principales para repasar sus éxitos de trap y pop.

Lollapalooza Argentina 2026: la grilla día por día con los horarios de cada artista

La 98 edición de los Premios Oscar estará atravesada por el conflicto de Medio Oriente.

Alerta en los Premios Oscar: refuerzan la seguridad ante un posible ataque durante la ceremonia

últimas noticias

La mitad de los habitantes terminaron con sus casas anegadas.

Todos por La Madrid: cómo ayudar a los damnificados por las inundaciones en Tucumán

Hace 10 minutos
Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

Hace 32 minutos
El libro se basa en las coberturas de los juicios que hizo el medio La Retaguardia.

A 50 años del golpe, presentan el libro "50 historias de juicios por la dictadura en Argentina"

Hace 55 minutos
La selección de Irán clasifió al Mundial 2026.

¿Irán, afuera del Mundial 2026? Las contradicciones de Trump y la Selección persa

Hace 1 hora
Driussi festeja su gol junto a Kendry Páez.

En el debut de Chacho Coudet, River supera a Huracán en el Palacio Ducó

Hace 1 hora