La pareja del momento: así se presentaron Katy Perry y Justin Trudeau en público La cantante y el ex primer ministro canadiense sorprendieron con su primera aparición oficial juntos. Así fue el esperado debut de la pareja. Agregar C5N en









Primera presentación oficial de la pareja Perry-Trudeau. Redes sociales

Katy Perry y Justin Trudeau hicieron su debut oficial como pareja en una alfombra roja durante el Festival de Tribeca.

Los rumores sobre la relación comenzaron en julio de 2025, cuando fueron vistos juntos en Montreal.

Antes de esta presentación pública, ambos ya habían compartido otros eventos y apariciones en redes sociales.

Durante la premier se mostraron muy cercanos, con gestos de cariño y complicidad frente a las cámaras. Katy Perry y Justin Trudeau dieron un paso más en su relación al realizar su primera aparición pública juntos sobre una alfombra roja. La cantante estadounidense y el ex primer ministro canadiense asistieron al estreno mundial de Katy Perry: The Lifetimes Tour-Live from Paris, que se llevó a cabo en el marco del Festival de Tribeca, en Nueva York.

La aparición se produjo casi un año después de que surgieran los primeros rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ambos. Las especulaciones comenzaron en julio de 2025, cuando fueron fotografiados juntos durante una salida en Montreal, Canadá. En aquella oportunidad, se los vio paseando a un perro antes de compartir una cena en un reconocido restaurante de la ciudad.

Katy Perry Trudeau mimosos Primera aparición oficial de la pareja en Tribeca. Redes sociales La presencia de Katy Perry y Justin Trudeau en el Festival de Tribeca marcó su primera aparición conjunta en una alfombra roja de gran repercusión mediática. Durante el evento, ambos se mostraron cómodos y cercanos, reforzando públicamente la relación que mantienen desde hace varios meses. Aunque se trató de su debut oficial en una red carpet, la pareja ya había sido vista anteriormente en distintos eventos públicos.

Entre esas apariciones se destacó su presencia en el Festival de Coachella, donde compartieron tiempo juntos y despertaron aún más el interés de la prensa y los seguidores. Además, la cantante había publicado en sus redes sociales varias fotografías y videos junto al político canadiense, publicaciones que fueron interpretadas como una muestra clara de la fortaleza y estabilidad del vínculo que los une.

Cómo fue la aparición pública de Katy Perry y Justin Trudeau Durante su paso por la alfombra roja, Katy Perry y Justin Trudeau se mostraron muy cercanos y relajados. La pareja intercambió sonrisas, miradas cómplices y gestos de cariño frente a las cámaras, evidenciando la buena sintonía que existe entre ambos. Además, mantuvieron un contacto constante durante gran parte del evento.