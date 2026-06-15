Detuvieron a un joven que robó en Palermo: tiene dos condenas y ocho procesamientos Se trata de un delincuente que fue arrestado con otro ladrón, después de una denuncia de la víctima. Entre los elementos robados se encuentran una tablet y una cámara de fotos. Por Agregar C5N en









Los jóvenes detenidos en Palermo.

Dos delincuentes fueron detenidos acusados de haberle robado a un joven en su departamento del barrio porteño de Palermo, mientras la víctima se encontraba dormida. Las autoridades advirtieron que uno de los ladrones ya tenía dos condenas y afrontaba ocho procesamientos.

El hecho se produjo en un departamento de la calle Julián Álvarez al 2500, donde uno de los ladrones trepó por un andamio de una obra en construcción lindera al edificio y accedió al inmueble mediante el balcón, mientras su cómplice observaba si se acercaban otras personas.

En tal sentido, uno de los delincuentes robó dinero, una tablet, una cámara de fotos y otros efectos personales, después de que fingiera tener un arma. Luego, la víctima se comunicó con las autoridades policiales y el personal del Centro de Monitoreo Urbano reconstruyó el trayecto de los sospechosos, por lo que el primero fue detenido en Avenida Santa Fe al 3100, mientras que el otro fue arrestado en Austria al 1800.

Objetos encontrados robo Palermo Los elementos robados y luego recuperados. En tanto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 dispuso la detención de ambos imputados, acusados de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad agravada por escalamiento. Los investigadores establecieron que uno de los ladrones tiene tres antecedentes por robo y también por tentativa de robo, cuidado de coches sin autorización legal, tenencia de estupefacientes y averiguación de ilícito. Además, tiene dos condenas por hurto.