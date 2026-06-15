15 de junio de 2026 Inicio
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Capturaron en José C. Paz a la presunta asesina del empresario ligado a Martín Menem

La acusada fue identificada por cámaras de seguridad tras la muerte de Daniel Osorio Peñaloza en un departamento de Caballito y será indagada por la jueza Paula González. El empresario fallecido era socio y amigo del presidente de la Cámara de Diputados.

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Daniel Osorio Peñaloza empresario y amigo de Martín Menem. 

Daniel Osorio Peñaloza empresario y amigo de Martín Menem. 

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad capturó en José C. Paz a Analía Olmedo, señalada como autora del envenenamiento de Daniel Osorio Peñaloza, empresario cercano a Martín Menem. La acusada fue identificada por cámaras de seguridad del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito donde se encontró el cuerpo de la victima. La sospechosa será indagada por la jueza Paula González.

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El escándalo que sacudió a uno de los hombres más fuertes dentro del Gobierno de Javier Milei, parece empezar a esclarecerse tras la detención de una mujer de 33 años en la intersección de Serrano y Solís, en un operativo ordenado por el fiscal Eduardo Cubría. La sospechosa quedó detenida por "autora material del homicidio” y fue identificada por las cámaras al salir del edificio donde murió Osorio Peñaloza.

La víctima era un empresario venezolano de 46 años. El hombre pareció muerto en su departamento de Caballito y sus allegados alertaron a la policía tras varios días sin contacto. Cuando ingresaron agentes, hallaron el cuerpo semidesnudo, sin signos visibles de violencia.

Qué dijo Martín Menem

La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”, expresó el dirigente libertario en sus redes sociales.

El mensaje del Presidente de la Cámara baja llegó luego de varias especulaciones tras constatarse su presencia en el departamento del fallecido. “Ante las versiones que comenzaron a difundirse en las últimas horas, quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia”, explicó.

Martín Menem

El diputado libertario subrayó que el caso quedó en manos de la Justicia y pidió respeto hacia la familia de la víctima. Daniel Osorio Peñaloza se desempeñaba como gerente general de GenTech S.A., dedicada a suplementos dietarios y nutrición deportiva. La firma fue fundada por Martín Menem antes de dedicarse de lleno a la política con La Libertad Avanza.

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