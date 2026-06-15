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Murió una de las protagonistas de Alf, la popular serie de los 80

El fallecimiento de la actriz fue confirmado por su familia y representante, aunque aún no revelaron las causas.

Anne Schedeen interpretó a Kate Tanner

Anne Schedeen interpretó a Kate Tanner, la madre de Alfm serie icónica de los '80

Anne Schedeen interpretó a Kate Tanner

Anne Schedeen interpretó a Kate Tanner, la madre de Alfm serie icónica de los '80

El mundo del espectáculo está de luto tras la confirmación de la muerte de una de las actrices protagonistas de la serie icónica de los ’80, Alf, a los 77 años.

La actriz será protagonista de una nueva producción que dará que hablar.
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Se trata de Anne Schedeen, conocida por interpretar a Kate Tanner en la popular serie cómica de un alienígena del planeta Melmac que se vio obligado a escapar de su hogar que explotó y terminó chocando en el garaje de esta familia y comenzaron a convivir juntos.

La triste noticia de su fallecimiento la anunció su familia en Facebook: “Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”.

Al mismo tiempo agregaron: “Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella”. Además, pidieron que, en lugar de flores, se hagan donaciones a Habitat for Humanity, una de las causas favoritas de la actriz.

Por su parte, su propio representante, el director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, Tom Markley. “Anne era una verdadera artista y amiga. Lo era todo para su familia y para esta agencia. Única en su clase. La echaré de menos”, anunció, según informó The Hollywood Reporter (THR). En las publicaciones no se revelaron la causa de su muerte ni la fecha en que se produjo.

Anne Schedeen - Alf

Quién era Anne Schedeen, la mamá de Alf

Anne Schedeen nació el 8 de enero de 1949 y su nombre real era Luanne Ruth Schedeen. Creció en una granja a las afueras de Portland, en el estado de Oregón.

Después de dar sus primeros pasos en el teatro, se trasladó a Nueva York para intentar abrirse camino como actriz y comenzó en el teatro de verano. Más tarde se mudó a Los Ángeles, donde firmó un contrato con Universal Pictures. Antes de trabajar en la icónica serie Alf y alcanzar su máximo estrellato interpretó papeles en series como Paper Dolls (Muñecas de papel), Emergency! (¡Emergencia!) y Simon & Simon.

Desde septiembre de 1986 a marzo de 1990, Schedeen interpretó a Kate Tanner en la comedia sobre un ingenioso extraterrestre que aterriza en el garaje de una familia que vive en los suburbios de California y se muda con ellos.

Alguna vez, en diálogo con la revista Peope, la actriz reveló que trabajar en dicha serie fue una “pesadilla técnica” al explicar que todo era “extremadamente lento, caluroso y tedioso”. “Si tenías una escena con Alf, duraba una eternidad. Un episodio de 30 minutos requería de 20 a 25 horas de grabación. Algunos actores del reparto tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional”, recordó.

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