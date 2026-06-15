Plan para un físico destacado: así fue la impresionante transformación de una de las estrellas de The Boys A diferencia de muchas transformaciones asociadas a Hollywood, Ackles no dependió de entrenadores personales exclusivos ni de estrictos planes alimenticios. Agregar C5N en









A sus 48 años, Jensen Ackles sorprendió con una gran transformación física para interpretar a Soldier Boy en The Boys.

El actor aumentó notablemente su masa muscular gracias a la constancia, el entrenamiento regular y una alimentación equilibrada.

Gran parte de su preparación la realizó en el gimnasio que armó en el sótano de su casa, utilizando equipamiento accesible.

Su cambio físico se convirtió en un ejemplo de disciplina y perseverancia, sin necesidad de métodos extremos ni lujos de Hollywood. A los 48 años, Jensen Ackles llamó la atención por la impresionante transformación física que llevó adelante para interpretar a Soldier Boy en la serie The Boys. El actor logró aumentar considerablemente su masa muscular y demostrar que no siempre es necesario recurrir a métodos extremos o recursos exclusivos de Hollywood para alcanzar resultados de alto nivel.

La clave de su cambio estuvo en la constancia y en una rutina adaptada a su vida cotidiana. En lugar de entrenar en gimnasios de lujo o seguir planes imposibles de sostener, Ackles apostó por hábitos saludables, una alimentación equilibrada y sesiones de ejercicio regulares, manteniendo un enfoque práctico y sostenible a lo largo del tiempo.

Soldier boy Jensen Ackles Gran parte de su preparación se desarrolló en el sótano de su propia casa, acondicionado como espacio de entrenamiento. Allí trabajó con equipamiento accesible, incluidas mancuernas ajustables y programas de entrenamiento online, hasta alcanzar el físico requerido para el personaje. Su experiencia se convirtió en un ejemplo de que la disciplina y la perseverancia pueden ser tan importantes como cualquier recurso profesional.

Como fue la increíble transformación de Jensen Ackles La transformación física de Jensen Ackles para interpretar a Soldier Boy en la serie The Boys sorprendió a sus seguidores por la sencillez del método que utilizó para lograrla. A los 48 años, el actor consiguió desarrollar una importante masa muscular y alcanzar un físico imponente sin recurrir a estrategias extremas, demostrando que la constancia y los hábitos saludables pueden ofrecer resultados notables incluso en una etapa más madura de la vida.

Jensen Ackles portada A diferencia de muchas transformaciones asociadas a Hollywood, Ackles no dependió de entrenadores personales exclusivos ni de estrictos planes alimenticios. Su preparación se basó en una rutina sostenible, enfocada en el entrenamiento regular, una alimentación equilibrada y la disciplina diaria. De esta manera, logró construir la apariencia robusta y poderosa que exigía el personaje sin alejarse de un estilo de vida realista.