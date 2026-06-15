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El protagonista de Spider-Man se declaró "fan" de Julián Álvarez: "Me encantaría conocerlo"

Tom Holland afirmó que el 9 de la Selección argentina sería un gran Spider-Man y se definió como "un gran fan" del futbolista. "Espero que tengas una gran Copa del Mundo", le deseó el actor.

Julián Álvarez celebrando con el gesto de Spider-Man.

Julián Álvarez celebrando con el gesto de Spider-Man.

El protagonista de la última saga de Spider-Man, Tom Holland, se declaró "un gran fan" de Julián Álvarez, aseguró que le "encantaría" conocerlo y le deseó "una gran Copa del Mundo". El sorpresivo deseo tuvo lugar a 24 horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Julián Álvarez en Atlético de Madrid.
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"¡Serías un gran Spider-Man!", le aseguró Tom en un mensaje dirigido directamente al 9 del equipo albiceleste, quien se apoda La Araña y celebra sus goles imitando el gesto que hace el superhéroe para lanzar telarañas.

Las declaraciones del actor británico para el móvil de DAZN tuvieron lugar en Madrid durante una actividad promocional de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel, que se realizó durante el partido de España vs Cabo Verde que terminó empatado 0 a 0.

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El intérprete de Peter Parker reveló que tiene al delantero argentino en su equipo de Fantasy. Al ser consultado por qué otro jugador podría ser un buen Spider-Man, Tom concluyó: "Lamine Yamal. Es rápido con el balón y muy ágil, podría hacer un buen papel". El joven del Barcelona entró en el segundo tiempo contra Cabo Verde, pero no logró la ventaja para España.

El artista consideró que España es "una de las mejores selecciones de la historia", pero se mostró más cauteloso sobre Inglaterra: "Creo que somos bastante peligrosos. Es un equipo que puede funcionar muy bien cuando trabajan juntos, vamos a ver cómo funcionan juntos".

Julián Álvarez

Qué dijo Lionel Scaloni en la previa del debut de la Selección en el Mundial 2026

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, expuso que los futbolistas se encuentran en buen estado físico de cara al debut en el Mundial 2026 contra Argelia, que será este martes a las 22 por el Grupo J. Sin embargo, no dio a conocer el equipo que será titular.

En una conferencia de prensa, Scaloni mencionó la situación física de distintos jugadores, en la previa del partido que se jugará en el Kansas City Stadium: "Messi siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien. Julián Álvarez tuvo el problema en el tobillo pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción. Emiliano Martínez está bien. Si todo sigue bien, creo que va a jugar".

"Vamos a ver si Tagliafico hace la parte con el grupo, pero en principio están bien todos, o sea que los lesionados ya no están", agregó sobre el lateral izquierdo, quien se desgarró en el sóleo.

En tal sentido, remarcó la preparación del equipo: "Estamos tranquilos y enfrentaremos a un buen equipo. Llegamos en un buen momento. Estamos de la misma manera que el primer día; equilibrio es la palabra. Intentamos lo mejor para la Selección, para nuestro país. Más allá de los resultados, hemos mantenido la tranquilidad y el compromiso".

También analizó a Argelia, que volverá a jugar una Copa del Mundo después de Brasil 2014. "Creo que vamos a enfrentar a una buena selección, Argelia ha hecho mérito para estar en el Mundial. Hubo partidos que demuestran que en esta copa no hay partidos fáciles. Argelia tiene buenos jugadores adelante y mediocampistas con buen pie. También tiene poder de adaptación a distintos esquemas. Es un equipo a respetar y nos pondrá, seguramente, las cosas difíciles", expresó.

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