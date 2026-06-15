15 de junio de 2026 Inicio
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Inflación: varias consultoras privadas proyectan un IPC por debajo del 2% en junio

Las estimaciones anticipan una nueva desaceleración del índice de precios tras el 2,1% registrado en mayo. Los menores aumentos en servicios regulados y la calma en los alimentos sostienen la tendencia a la baja.

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Economistas advierten que existe un escenario con dos realidades paralelas.

Economistas advierten que existe un escenario con dos realidades paralelas.

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Consultoras privadas y analistas económicos proyectaron que la inflación de junio se ubicará por debajo del 2% mensual, luego del 2,1% registrado en mayo. La desaceleración responde a una dinámica de precios más moderada durante las primeras semanas del mes en curso, impulsada por menores subas en los rubros regulados y estabilidad en el sector de alimentos.

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La consultora C&T Asesores Económicos detectó aumentos moderados en los servicios públicos, transporte y medicina prepaga en los primeros días del mes. En alimentos y bebidas, las verduras mostraron un comportamiento contenido, mientras que las carnes registraron una mayor presión alcista.

Por su parte, EcoGo estimó una inflación del 1,9% para junio debido a factores estacionales y al incremento de subsidios estatales. El director de la firma, Sebastián Menescaldi, detalló que la decisión de YPF de mantener sin cambios el valor de los combustibles evitó presiones adicionales sobre el indicador general.

En sintonía, la firma Equilibra reportó una menor velocidad en el avance de los precios por la absorción del shock internacional y la estabilidad de la carne. Sin embargo, desde Econviews e Invecq expresaron prudencia y advirtieron que los datos positivos aún no alcanzan para asegurar que el proceso inflacionario esté controlado.

El consultor Fernando Marull advierte sobre la existencia de una economía dual

El economista Fernando Marull también ratificó que el índice de precios se ubicará por debajo del 2% en junio, pero alertó sobre las dificultades de la economía real. El especialista explicó que la mejora de las variables macroeconómicas y financieras convive con una fuerte parálisis en el consumo masivo, la construcción, el turismo y la industria.

A nivel social, el analista describió la coyuntura actual y señaló que existe un escenario con dos realidades paralelas. "Hay una especie de dos mundos distintos. Por un lado están las buenas noticias financieras y, por otro lado, la gente que dice ‘no llego a fin de mes’", analizó Marull.

El experto consideró auspiciosa la baja del riesgo país, el programa financiero del Tesoro y las compras de divisas por parte del Banco Central. Según su visión, este contexto disminuye la probabilidad de saltos cambiarios bruscos, lo que "significa que el dólar esté un poco más tranquilo" en la percepción de los ciudadanos.

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