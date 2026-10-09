9 de octubre de 2026 Inicio
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Aluvión en Santiago de Chile: C5N recorrió la zona de la catástrofe y habló con los damnificados

El periodista Adrián Salonia recorrió la zona cero de la tragedia en la comuna de Las Condes. Las olas de barro y piedra arrastró vehículos y colectivos a una velocidad impresionante. Por el momento solamente se reportaron seis heridos y ningún muerto. "Fue horrible", aseguraron los vecinos.

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C5N recorre Santiago de Chile después del aluvión. 

Captura móvil C5N mejorada con IA-.
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Desde la comuna de Las Condes, el periodista Adrián Salonia relató lo que vivieron los vecinos en cuestión de minutos para C5N. Entre el barro y los destrozos, los testimonios de los damnificados dan cuenta del dramatismo y la violencia con la que irrumpió el aluvión. Felipe, un vecino afectado, relató la angustiante experiencia vivida por su familia cuando el aluvión comenzó a arrastrar todo a su paso.

"Mi hija estaba en la universidad en el auto blanco; miró hacia afuera y todo un estacionamiento completo repleto de vehículos desapareció. Flotaban como si fueran juguetes en el agua", recordó y detalló que su propia camioneta fue desplazada a lo largo de un kilómetro antes de quedar bloqueada por rocas y otros automóviles.

A pesar de los grandes destrozos, Felipe expresó alivio al señalar que "a pesar de este desastre y caos, no hubo ni un muerto", atribuyendo la ausencia de víctimas fatales a la rápida reacción de los vecinos para ponerse a resguardo.

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Aluvión en Santiago de Chile: C5N recorrió la zona de la catástrofe y habló con los damnificados

Para los habitantes del sector precordillerano, la magnitud del evento fue completamente inusual y tomó por sorpresa a la comunidad. Claudia, otra vecina de la zona, explicó que el desastre se vio potenciado por factores ambientales previos: "Esta es una quebrada natural y en el verano se quemaron todas las plantas que recogen el agua. Entonces ahora se produjo un aluvión que llegó con piedras y tapó los conductos que van bajo tierra".

Horas después del evento, decenas de voluntarios y jóvenes de comunas aledañas se desplegaron con palas en las calles anegadas para ayudar a los residentes y comerciantes a retirar las toneladas de sedimento atascadas dentro de sus propiedades.

Según la Red Geocientífica de Chile, en "los primeros 30 minutos del registro, entre las 15:30 y las 16:00 horas, cayeron 8,8 milímetros, con una intensidad equivalente a casi 18 milímetros por hora".

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