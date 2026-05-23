23 de mayo de 2026 Inicio
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Muerte de Kevin Martínez: detuvieron al hombre que lo golpeó tras el accidente

Se trata de Leonardo Marcelino, un hombre de 50 años que está acusado de golpear al adolescente cuando se encontraba en la camilla tras el choque.

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Avanza la causa por la muerte de Kevin Martínez. 

Avanza la causa por la muerte de Kevin Martínez. 

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Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Altamirano y Luis López.
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El operativo policial se concretó mediante un allanamiento en una vivienda de la calle Jacarandá al 67, donde los efectivos secuestraron un teléfono celular y prendas de vestir, elementos que habrían sido utilizados por el imputado durante el ataque contra la víctima, según informaron las autoridades a la agencia Noticias Argentinas.

Kevin Martínez
Kevin Martínez, de 15 años, viajaba como acompañante en una moto que conducía otro adolscente..

Kevin Martínez, de 15 años, viajaba como acompañante en una moto que conducía otro adolscente..

Hubo una recaratulación de la causa, que pasó a "homicidio en grado de tentativa con dolo eventual", investigación que inició a partir de la denuncia penal presentada por Jonatan Bianchi, tío del menor fallecido, tras el siniestro vial en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana. Martínez viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por otro joven de 17 años que permanece internado con múltiples lesiones.

El adolescente falleció al día siguiente en un centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires debido a severas fracturas craneales constatadas en la operación de autopsia. Los familiares aportaron filmaciones donde se observa a Marcelino golpear al herido en la cabeza y el cuello mientras se encontraba reducido en el suelo.

Los antecedentes judiciales del imputado

Tras la divulgación de las imágenes de la agresión de Leonardo Marcelino a Kevin Martínez en el suelo mientras gritaba por el dolor del impacto, se conocieron los antecedentes delictivos que pesaban sobre el agresor, quien fue condenado hace un mes por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores por el delito de abuso sexual con acceso carnal por un hecho cometido en 2023. Sin embargo, Marcelino "no estaba preso porque la defensa recurrió la sentencia".

leonardo marcelino
Leonardo Marcelino, el golpeador de Kevin Martínez, cuenta con una larga lista de antecedentes penales.

Leonardo Marcelino, el golpeador de Kevin Martínez, cuenta con una larga lista de antecedentes penales.

Además, tiene una causa en su contra que data de hace más de 15 años: en 2009 se le abrió un proceso por el delito de daño y lesiones leves, tramitado ante la UFI N°1 de Dolores. Días después, fue acusado por un episodio de violencia familiar.

En junio de 2010 se registra un tercer legajo abierto en la fiscalía de Dolores y el Juzgado de Ejecución Penal luego de que Marcelino sea denunciado otra vez por daño y lesiones leves. En abril de 2024 fue acusado nuevamente por el mismo delito.

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