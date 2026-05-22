22 de mayo de 2026 Inicio
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Crimen de Ángel López: la autopsia confirmó golpes y una neumonía no tratada

La Junta Médica Forense de Chubut constató un mecanismo de muerte combinado por agresiones físicas y una grave enfermedad desatendida. Ante los resultados científicos, los investigadores mantuvieron las graves acusaciones contra la madre y el padrastro del menor.

Por
Ángel

Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Altamirano y Luis López.

La investigación judicial por el homicidio de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, sumó pericias trascendentales en las últimas horas. Los informes finales determinaron un cuadro combinado de bronconeumonía y traumatismo craneoencefálico que avanzó sin asistencia por parte de su madre ni su padrastro.

El juicio por el triple crimen de Barracas comenzó el pasado lunes. 
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El reporte médico forense describió la existencia de múltiples lesiones en la zona del cráneo de la víctima. El documento oficial detalló la presencia de más de 20 infiltraciones hemáticas distribuidas en la cabeza, hemorragias intracraneales internas y un cuadro de edema cerebral irreversible.

Fiscales Ángel López 9-4-26
Los fiscales de la causa por el crimen de Ángel López.

Los fiscales de la causa por el crimen de Ángel López.

El jefe de fiscales de la localidad chubutense, Cristian Olazábal, ratificó el violento panorama de maltrato infantil que ya era evidente, precisó que las nuevas pruebas no alteran la imputación inicial y confirmó que existió la "desatención de una enfermedad que se venía cursando desde el 7 de marzo de este año".

Por su parte, el fiscal Facundo Oribones desacreditó la coartada inicial de Mariela Altamirano y Maicol González, quienes argumentaron una sorpresiva muerte nocturna. Los expertos descartaron esa hipótesis porque una bronconeumonía genera una muerte agónica y resulta incompatible con la idea de una muerte súbita.

Cuáles son los cargos que se le atribuyen a la madre y al padrastro de Ángel

El representante de la querella familiar, Roberto Castillo, aportó precisiones sobre el expediente penal en diálogo con la agencia Noticias Argentinas y remarcó que la progenitora sometía a su propio hijo a situaciones constantes de violencia en complicidad con su pareja.

La situación procesal de la madre y el padrastro es sumamente delicada tras la incorporación de los estudios histopatológicos. La mujer afronta cargos por homicidio agravado por el vínculo y alevosía, mientras que el hombre permanece imputado por homicidio simple agravado por alevosía.

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