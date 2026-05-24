La Justicia evalúa citar a indagatoria a Manuel Adorni antes de la feria judicial El jefe de Gabinete está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, inconsistencias patrimoniales y supuestos vínculos irregulares con contratos de la TV Pública. Por Agregar C5N en









Manuel Adorni, cada vez más comprometido con la Justicia. Redes sociales (imagen optimizada con IA)

El juez federal Ariel Lijo evalúa citar a declaración indagatoria al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes del inicio de la feria judicial de invierno en los tribunales de Comodoro Py. La medida judicial se enmarca en la causa penal que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos beneficios indebidos.

El magistrado aguarda los resultados de las últimas medidas de prueba impulsadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir la citación. Según informó Ámbito de fuentes de los tribunales federales, este paso procesal implica la existencia de elementos suficientes sobre la supuesta comisión de delitos.

Uno de los principales focos del expediente radica en el vínculo entre el jefe de ministros y el productor televisivo Marcelo Grandio, a quien Adorni calificó públicamente como un "amigo cercano". La mira está puesta sobre un viaje familiar que el funcionario realizó a Punta del Este en un avión privado durante el feriado de Carnaval.

A pesar de las desmentidas oficiales, el broker aeronáutico Agustín Issin Hansen complicó la situación del funcionario ante la Justicia. El testigo declaró que la empresa Imhouse, propiedad de Grandio, reservó y abonó los tramos del vuelo; específicamente, el empresario afirmó: "El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio".

El juzgado analiza los contratos de medios públicos y la evolución patrimonial del jefe de Gabinete Además, el juzgado ordenó el cruce de llamadas y la geolocalización de los teléfonos de los involucrados. El objetivo de la pericia consiste en verificar la coincidencia temporal entre estas comunicaciones y la firma de contratos de la productora con la TV Pública para diversos programas estatales.