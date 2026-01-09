Brutal paliza a un presunto abusador en Caseros: lo bajaron del colectivo y lo golpearon Cuando el chofer de la línea 53 advirtió la situación de haber intentado abusar a una pasajera abrió la puerta y el acusado descendió e intentó ingresar a una fábrica, pero le cerraron la puerta y los pasajeros lo atacaron en la vereda. Por + Seguir en







Testigos advirtieron que el hombre intentó abusar a una joven de 17 años arriba del colectivo

Un hombre fue brutalmente agredido por un grupo de pasajeros acusado de intentar abusar a una chica que viajaba en un colectivo de la línea 53.

Según relataron testigos, todo comenzó cuando una adolescente de 17 años denunció que el acusado la habría intentado manosearla durante el viaje. Tras ello, los pasajeros no hicieron oídos sordos a la situación e intentaron bajar a la fuerza de la unidad.

Al advertir la situación, el chofer abrió la puerta y el acusado bajó del mismo e intentó escapar y como resguardo quiso ingresar a una fábrica de la zona. Sin embargo, los empleados no lo permitieron y también le propinaron algos golpes de puño y patadas hasta cerrar la puerta y prohibirle el paso.

Embed BRUTAL GOLPIZA A UN PRESUNTO ABUSADOR EN CASEROS



-Un hombre fue acusado de abusar de una pasajera en un colectivo, lo bajaron a la fuerza y lo golpearon.

-Fue detenido por la Policía.#Caseros #Abusador #Colectivo #Policiales pic.twitter.com/bXZ6WWxVJM — Matias Chierasco (@MChierasco) January 9, 2026 Acto seguido, uno de los pasajeros logró alcanzarlo para hacer justicia por mano propia: de acuerdo a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, lo siguieron golpeando.

Minutos después, la policía llegó al lugar y detuvo al presunto abusador, que ya presentaba signos de haber sido agredido por varias personas.

Respecto a la joven agredida, los testigos señalaron que sería una joven de 17 años, pero que después del hecho se retiró del lugar y no supieron cómo se encuentra.